Suspendieron la actividad de la Liga Paranaense de Fútbol

Con apenas dos partidos disputados hasta el momento, la actividad por la novena fecha de la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol tenía prevista la disputa de seis encuentros este domingo, la mayor parte de los encuentros que componen la jornada.

Sin embargo, la lluvia acaecida durante las últimas horas en Paraná provocó la decisión de las autoridades de suspender la actividad prevista. De esta manera no habrá juegos por la Primera División, ni por el Sub-20 masculino y categorías juveniles.

También decidieron suspender los encuentros que estaban previstos para el martes 9 de junio: en Primera División iba a producirse el cotejo entre Sportivo Urquiza y Atlético Paraná.

Según confirmaron las autoridades, esta decisión se adoptó con el fin de preservar el estado de los campos de juego y resguardar la integridad física y la salud de los futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y público en general.

Ahora quedará en manos de las autoridades de la Liga definir cuándo finalmente se podrá disputar la actividad pendiente para darle continuidad al torneo liderado por el Atlético Neuquen Club, con 19 puntos.

Fixture y Resultados | Fecha 9

Viernes 5/6:

Patronato 0-1 Belgrano.



Sábado 6/6:

Don Bosco 2-0 Los Toritos.



Postergado:

San Benito - Club VF.

Ciclón del Sur - Camioneros.

Instituto - Universitario.

Palermo - Argentino Juniors.

Oro Verde - Formación Independiente.

Neuquen - Peñarol.

Sportivo Urquiza - Atlético Paraná.



Posiciones

1°) Neuquen: 19 puntos.

2°) Universitario: 18.

3°) Sportivo Urquiza: 18.

4°) San Benito: 17.

5°) Belgrano: 17*.

6°) Don Bosco: 17*.

7°) Oro Verde: 16.

8°) Ciclón del Sur: 13.

9°) Club VF: 13.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Patronato: 10*.

12°) Peñarol: 10.

13°) Instituto: 9.

14°) Camioneros: 7.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7*.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Tienen un partido más.