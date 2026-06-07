Patronato va por Agropecuario y la vuelta al triunfo

Este domingo desde las 16, Patronato visitará a Agropecuario en Carlos Casares. El árbitro del encuentro será Gastón Monzón Brizuela, acompañado por los asistentes Mariano Viale y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Ulises Jerónimo.

Este encuentro por la 17ª fecha del torneo de la Primera Nacional se disputará en el estadio Olga Rosenzuaig perteneciente al conjunto bonaerense. Ambos equipos están en la parte baja de la tabla de posiciones de la Zona B y una victoria les permitiría acercarse a las posiciones de Reducido.

El Patrón viene de dos encuentros sin victorias. En el primero cayó por 1-0 como visitante frente a Güemes; mientras que en el segundo igualó 1-1 con Tristán Suárez en un partido en el que mereció mejor suerte. Actualmente está en la 13ª posición con 18 unidades, a dos del octavo, San Martín de San Juan (20 puntos), pero también a dos de Almagro y Güemes en las posiciones de descenso (16).

Para este partido Marcelo Candia recuperará a Franco Soldano, que estará entre las opciones del entrenador. Tampoco resultó en baja la lesión sufrida por Renzo Reynaga. El atacante salió con una molestia en el duelo frente al Lechero, pero no fue algo de gravedad y estará disponible.

De disponerlo de esa manera, Candia podría repetir el equipo que arrancó el partido en la igualdad ante Tristán Suárez, aunque es probable que se produzca el ingreso de Soldano en lugar de Joaquín Barolín.

Los convocados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.

-Defensores: Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Nahuel Genez, Santiago Piccioni.

-Mediocampistas: Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró y Augusto Picco.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Renzo Reynaga, Franco Soldano y Tomás Attis.

El rival

En frente estará un equipo necesitado de sumar. Agropecuario Argentino tiene 17 puntos y está en la 16ª posición, apenas un puesto por encima del descenso. En su última presentación empató 0-0 con Colegiales en condición de visitante, acumulando cuatro partidos sin ganar (tres empates y una derrota) y sin anotar goles.

Con la obligación de dar vuelta la página, Patricio Toranzo pondrá lo mejor que tiene a disposición para ir a buscar el resultado en condición de local. En frente tendrá a un equipo que intenta la misma propuesta en todas las canchas y no se lo pondrá fácil.