Werner y otro abandono en el TC: “Hemos parado todo el año”

Pocas veces se lo vio a Mariano Werner tan abatido como ocurrió este domingo en San Juan, donde el entrerriano sumó su cuarto abandono del año por problemas mecánicos y el sexto fin de semana, en nueve fechas, que una falla en el Ford Mustang lo perjudicó. Este nuevo golpe, a una fecha del cierre de la Etapa Regular, lo alejó más de la zona de clasificación a la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Independientemente de esto último, al tricampeón de la categoría lo tiene abatido no poder encontrar el problema que afecta a las bujías, y que ya lo complicó en cuatro carreras. “Más allá de todo, la complicación es no encontrar un problema claro”, se lamentó el ídolo de Óvalo.

Werner marchaba 12° cuando, en la vuelta 32 de las 50 pactadas, se tocó con Julián Santero cuando ambos tuvieron que esquivar a Matías Rossi, que se quedó sin nafta sobre la pista. A partir de ahí el Mustang del paranaense empezó a caer en el pelotón, hasta que entró a boxes cuando faltaban tres vueltas para la bandera a cuadros.

El motor de Mustang se volvió a poner en cinco cilindros, como ocurrió en la anterior carrera de Concepción del Uruguay, donde se recuperó y solo perdió algunos puestos, y otras dos oportunidades más en esta temporada, señala SoloTC.

Entonces el entrerriano se bajó del auto enojado y se refugió en la oficina técnica por varios minutos hasta que salió a atender amablemente a la prensa, en un momento en el que pocos se disponen a hablar. “Se puso en cinco cilindros, la verdad es que no sé decir qué es lo que ocurrió. Luego de un toque con Santero en la curva número seis, algo se desacomodó y ahí empecé a perder mucha potencia”.

A lo que agregó: “Una pena, porque hemos parado todo el año, es la realidad. Hoy creo que en condición normal estábamos para meternos entre los seis y los siete primeros, pero es como que siempre pensamos lo que podría haber sido y no lo que fue…”, dijo con la voz casi quebrada, mientras sus hinchas lo aplaudían y apoyaban.

El tricampeón llegó al Desafío de las Estrellas 16° en el torneo a 7,5 puntos de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Tras este nuevo traspié, cayó un puesto, pero la brecha con la zona de clasificación ahora es de 15,5 unidades cuando restan 47 en juego en la 10ª fecha del TC en Buenos Aires (el próximo 23 y 24 de agosto).

“La regularidad paga y no la hemos tenido”, sentenció Werner ante SoloTC. Al entrerriano aún le quedan las dos pruebas libres para usar antes que empiece