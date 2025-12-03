En Santa Fe avanza un proyecto para declarar plaga y exterminar las palomas autóctonas

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) denunció que en la provincia de Santa Fe avanza un proyecto, que tiene media sanción del Senado, que apunta a legalizar la matanza de palomas Torcazas y otras especies.

"Sostienen que las aves son perjudiciales para los cultivos pero no habría estudios que lo comprueben. El Senado santafecino otorgó media sanción al proyecto de ley que declara plaga en toda la provincia a la paloma Torcaza 'y otras especies similares'", señalaron en un comunicado.

Además, refirieron que la iniciativa "contempla la creación de un Programa Provincial de Control de Palomas 'a los fines de reducir y controlar la cantidad de ejemplares'”.

"La controvertida idea –que ya despertó duras críticas desde el sector ambientalista- fue presentada por el senador por San Justo Rodrigo Borla (UCR) con el objetivo de 'preservar la producción agrícola ganadera y el ecosistema'”, sostuvieron desde la organización.

Finalmente, expresaron que "el proyecto no se sustenta en ningún estudio poblacional de las aves y resulta sospechosamente ambiguo al promover la matanza de una especie en particular (la Torcaza) 'y otras similares' sin especificar cuáles".