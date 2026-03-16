En Sala Mayo presentaron la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur

Con la presencia de autoridades provinciales y locales, y dirigentes deportivos, se desarrolló en Sala Mayo el lanzamiento de la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur de fútbol femenino. La definición será el 21 y 22 de marzo en el predio de Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesino de Fútbol.

Entre los presentes estuvieron el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; la presidenta del fútbol femenino del Consejo Federal de AFA, Paola Soto; el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y delegado de la Región Litoral Sur del Consejo Federal, Alejandro Schneider; y el titular de la Liga Santafesina, Leandro Birollo.

Este fin de semana en Santa Fe se jugarán las semifinales y la final del certamen que en esta edición reunió a 122 clubes de diferentes puntos del territorio nacional. Entre los presentes estará Santa María de Oro de Concordia, que enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero. El ganador disputará la final ante el vencedor del cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Juventud Unida de Tandil.

"Es una gran satisfacción que un club entrerriano esté en esta etapa del certamen, porque refleja el trabajo que vienen realizando las instituciones y las jugadoras en nuestra provincia", expresó Uranga.

De la presentación también participaron el secretario del Departamento Femenino del Consejo Federal, Claudio Yópolo; el coordinador del Departamento Femenino del Consejo Federal, David Forconi; la presidenta del Secretariado Femenino de la Liga Santafesina de Fútbol, Viviana Serudio; el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis; el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y secretario de la Federación Entrerriana de Fútbol, Alejandro Azaad; el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli; y la concejal por Paraná, Fernanda Facello, entre otras autoridades.

Fuente: Secretaría de Deportes de Entre Ríos