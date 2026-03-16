Caso $LIBRA: denunciarán al fiscal Taiano por “entorpecimiento” en la causa

Con el diputado nacional Maximiliano Ferraro a la cabeza, los integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA anunciaron en conferencia de prensa este lunes que van a denunciar y pedir que se aparte de la causa al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal.

Los integrantes de la oposición remarcaron que las acusaciones irán por presunto "entorpecimiento” a las facultades del Poder Legislativo y a la causa en trámite; y, también, van a alegar presunto “encubrimiento” de los hechos denunciados a partir de la publicación del token $LIBRA el 14 de febrero del 2025 en el perfil de X del presidente de la Nación, Javier Milei.

La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo y contó la presencia de los diputados nacionales Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva, Florencia Carignano, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Jorge Taiana, Julia Strada y Germán Martínez de Unión por la Patria; Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño y Romina del Plá del Frente de Izquierda; Mónica Frade de la Coalición Cívica; Esteban Paulón de Provincias Unidas; y Oscar Zago del MID, entre otros.

También estuvieron los legisladores provinciales Christian Castillo (PBA) y Oscar Agost Carreño (Córdoba) que formaron parte la Investigadora el año pasado. El encuentro no fue transmitido por los canales oficiales y desde el estrado central responsabilizaron a las autoridades de la Cámara baja.

En su rol de presidente de la Comisión Investigadora, cargo vigente hasta noviembre pasado cuando se presentó el informe final, Ferraro catalogó al Caso $LIBRA como “una estafa y hecho de corrupción millonario de una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una enorme gravedad enrome desde el punto de vista institucional”.

Lógicamente, hizo referencia al listado de presuntas llamadas entre Javier Milei y Mauricio Novelli, lobista del mundo crypto en los minutos previos de la publicación del mensaje en X: “Estas son las pruebas que confirman la participación necesaria del presidente”.

Además, anunciaron que volverán a insistir con las citaciones a Javier, Karina Milei, Santiago Caputo -asesor presidencial- y Demian Reidel -exjefe de Asesores del Poder Ejecutivo- en el Congreso a través de pedidos de informes. En los últimos días aparecieron audios con la voz de Mauricio Novelli en donde da a entender el presunto planeamiento de la publicación posteada por el jefe de Estado la noche del 14 de febrero del 2025.

Fuente: Parlamentario.