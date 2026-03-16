Empresa accionista de HIF Global dijo tomar “muy en serio” las preocupaciones de Colón

Porsche Investments Management S.A., firma accionista minoritaria de HIF Global LLC, respondió formalmente a una nota enviada por el intendente José Luis Walser en relación con el proyecto de instalación de una planta de producción de combustibles en Paysandú (ROU), según dieron a conocer desde la Municipalidad de Colón.

En la comunicación, la empresa manifestó haber tomado nota de las inquietudes expresadas por el presidente municipal respecto del desarrollo del proyecto, especialmente en lo referido a la transparencia de la iniciativa, la ubicación de la planta, los estándares ambientales y la calidad de vida de la comunidad local.

La nota fue firmada por Gregor Koerdt y el Dr. Ulrich Thiem, directores generales de Porsche Investments Management S.A., quienes indicaron que los planteos formulados por el intendente José Luis Walser ya fueron notificados a HIF Global LLC.

La respuesta indica además que el emprendimiento en Paysandú es ejecutado por HIF Uruguay S.A., una subsidiaria indirecta de HIF Global LLC. La firma reconoce que la ciudad de Colón se encuentra muy próxima a la planta proyectada en Paysandú, así como también a la propia ciudad uruguaya.

En ese sentido, dicen tomar “muy en serio” las preocupaciones planteadas en torno a la transparencia del proyecto, su localización, los estándares ambientales que deberán garantizarse y el impacto que pudiera tener sobre la calidad de vida local.