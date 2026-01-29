Franco Colapinto, con buenas sensaciones sobre su nuevo auto: “Va como queríamos”

Luego de sus primeros dos ensayos al mando del flamante Alpine A526, el piloto argentino Franco Colapinto señaló qué puntos favorables han concretado los ingenieros y proyectistas de Enstone para conseguir una fiabilidad en el funcionamiento integral con el motor Mercedes, durante las pruebas privadas de Fórmula 1 que se realizan en el circuito de Barcelona.

“Esta prueba es muy valiosa para siempre y para entender cómo funciona todo. Es una era completamente nueva de coches y las regulaciones son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para nosotros los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos. Simplemente estamos haciendo todos los chequeos del sistema y tratando de entender cómo funciona el coche en cada pista”, expresó.

Junto al francés Pierre Gasly, su compañero, Colapinto fue evolucionando en la pista de Montmeló y logrando interesantes referencias, sosteniendo un intenso trabajo junto a sus respectivos mecánicos e ingenieros de Alpine F1 Team para encontrar el rendimiento óptimo y ser competitivos con el resto de los once equipos que estarán compitiendo este año en el campeonato mundial de Fórmula 1.

“Necesitamos empezar a entender el estilo de conducción y la técnica, para que los mecánicos comprendan cómo manejar el coche, cuáles son las partes más sensibles de los sistemas del chasis, la configuración, ser confiables y tratar de conseguir las vueltas más largas, pero también la más representativa. Todo ha sido muy útil en este momento; cada uno tiene su propio plan”, indicó en declaraciones reproducidas por Campeones.

Con respecto a las primeras evaluaciones sobre el andar del Alpine, Colapinto destacó: “Por el momento va bien, claro, todo más o menos como se esperaba. Siempre hay algunos detalles aquí y allá que están ocurriendo y que, ya sabes, tal vez no esperabas, pero estamos trabajando bien. Hemos arreglado todo y va como queríamos”.