Central Córdoba venció a Estudiantes y es escolta de la Zona A

Central Córdoba celebró en su estadio y está en la parte alta de la Zona A.

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Central Córdoba recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades. El duelo contó con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

Central Córdoba fue una tromba en los primeros minutos de juego. Es así que logró la apertura del marcador a los cinco minutos. Fue gracias a una buena habilitación de Matías Godoy por la izquierda para la carrera de Braian Cufré.

El defensor se metió en el área e intentó un centro bajo que Leandro González Pírez desvió, complicando la intervención de Fernando Muslera, que metió el balón contra su propio arco con la palma de la mano.

El segundo gol llegó poco después. Fue a los 10 minutos cuando salió el contragolpe tras la recuperación en posición defensiva. Gastón Verón tomó el balón y envió un pase largo para la carrera de Matías Perelló, que le ganó la posición a Facundo Rodríguez por el costado derecho y sacó un potente remate con el que venció a Muslera para el 2-0 parcial.

Central Córdoba no se conformó y buscó el tercero, pero luego del desborde por derecha y el pase hacia atrás, Verón falló al definir. El atacante ex Argentinos Juniors remató muy por encima del travesaño. El León no reaccionaba.

Sobre el final del primer tiempo, con el balón en su absoluta posesión, Estudiantes generó ocasiones. La primera fue con un desborde de Santiago Ascacíbar por la derecha desde donde cedió para Cristian Medina, que remató flojo al costado izquierdo del arco defendido por Alan Aguerre.

En la siguiente chance fue Medina el que envió el centro desde la izquierda para Guido Carrillo, que ganó de cabeza, pero no superó a Aguerre, que rechazó al tiro de esquina. De un córner llegó la siguiente oportunidad, esta vez con una chilena de Carrillo tras un tiro de esquina que encontró una gran reacción de Aguerre para enviar el balón a un nuevo córner.

En el complemento hubo poco fútbol: una chance por lado. Primero fue el Ferroviario con un tiro de esquina desde la derecha tras el que Matías Vera sacó un remate desde la medialuna del área que Muslera no tuvo dificultades en controlar.

Luego llegó el equipo de Eduardo Domínguez con un desborde de Santiago Arzamendia por izquierda que Carrillo no consiguió empujar hacia el arco. El partido terminó en favor de los santiagueños.

Con la victoria, el conjunto santiagueño llegó a los 13 puntos y es escolta de Barracas Central en la Zona A. Con 12, el Pincha está en la tercera ubicación, aunque podrían alcanzarlo varios equipos en esta jornada.

En la próxima fecha, el equipo de Omar De Felippe deberá visitar a Deportivo Riestra, el viernes 12, desde las 14.30; mientras que al Pincha le tocará recibir a River Plate, el sábado 13, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 2-0 Estudiantes.



Goles:

5’PT: Fernando Muslera -en contra-.

10’PT: Matías Perelló.



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

DT: Omar De Felippe.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

ET: ingresó Juan Pignani por Matías Godoy (CCO).

ET: ingresó Alexis Castro por Ezequiel Piovi (EST).

16’ST: ingresó Edwuin Cetré por Tiago Palacios (EST).

16’ST: ingresó Facundo Farías por Cristian Medina (EST).

19’ST: ingresó Iván Gómez por Leonardo Heredia (CCO).

19’ST: ingresó Diego Barrera por Matías Perelló (CCO).

26’ST: ingresó Favio Cabral por Gastón Verón (CCO).

42’ST: ingresó Iván Pillud por Fernando Martínez (CCO).



Amonestados:

24’PT: Matías Vera (CCO).

44’ST: Facundo Rodríguez (EST).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Único Madre de Ciudades.

Video: Liga Profesional.