Ganó Blanc y el dirigente de AGMER será Vocal docente ante el CGE

Las elecciones de representantes docentes dentro del Consejo General de Educación (CGE) se llevaron a cabo con normalidad en toda la provincia, registrándose una alta participación de los docentes habilitados para votar y una positiva aceptación del sistema de Boleta Única Papel (BUP), utilizado por primera vez en este tipo de comicios. Se impuso la Lista 1.

La jornada electoral, conforme al decreto Nº 2831/25, convocó a docentes titulares, interinos y quienes ocupan cargos vacantes para elegir al vocal titular y suplente del CGE, y a los representantes docentes ante el Jurado de Concursos y el Tribunal de Calificaciones y Disciplina.

El proceso estuvo a cargo del Tribunal Electoral del organismo, que trabajó de manera articulada con la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, garantizando la distribución de materiales, la organización de los establecimientos y la fiscalización del acto.

Las autoridades de mesa destacaron un uso ágil y claro de la Boleta Única Papel durante toda la jornada. La votación y el escrutinio de mesa se realizaron con normalidad, conforme los procedimientos establecidos.

Finalizado el recuento provisorio, el Tribunal Electoral confirmó que la Lista 1 - AGMER en el CGE, que postula a Gustavo Blanc como Vocal Titular, obtuvo la mayoría de votos en las categorías en disputa. Los resultados difundidos son provisorios, y el escrutinio definitivo se realizará este viernes, con la participación de los apoderados de las listas oficializadas.

El secretario del Tribunal Electoral del CGE, Conrado Lamboglia, destacó el desarrollo de la jornada y el desempeño del nuevo instrumento de votación: "La elección transcurrió con total normalidad y con una participación muy significativa del cuerpo docente. La implementación de la Boleta Única Papel funcionó de manera correcta y fue bien recibida por los votantes. Su incorporación fue posible gracias a un trabajo articulado con la directora General de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fanny Maidana, con quien se garantizó el diseño, capacitación y provisión del material necesario para asegurar un proceso transparente y ordenado".

Desde el organismo se agradece la labor de las instituciones educativas, autoridades de mesa, fiscales y electores, cuyo compromiso permitió el adecuado desarrollo de la jornada democrática.