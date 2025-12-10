Se realizó en Feliciano una audiencia pública para la instalación del Frigorífico Multiespecies

En un paso decisivo hacia la generación de nuevos puestos de trabajo y la instalación de una obra largamente esperada y necesaria para la región, el Municipio de Feliciano llevó a cabo la Audiencia Pública para la evaluación del plan de impacto ambiental para la futura concesión del Frigorífico Multiespecies.

La convocatoria a la audiencia pública se realizó en estricto apego a la ley, garantizando que se cumplieran los plazos y formas establecidos por la normativa vigente para asegurar la transparencia y la participación ciudadana.

La sesión, encabezada por la Secretaria de Gobierno, Hacienda y Producción, Anabella Ferreras, contó con la presencia de un equipo técnico y legal municipal, que incluyó a los abogados Marise Peletti y César Jaime; el arq. Sergio Arévalo; la ingeniera química Silvana Noya; y la ingeniera agrónoma Mirna Moreno. Además, participó el ingeniero ambiental Pablo Benetti, representante técnico de la empresa BBS Frigoríficos S.A. y responsable de la elaboración del plan de impacto ambiental.





Aval Ambiental y Compromiso Empresarial

Un punto fundamental que se destacó durante la audiencia es que la factibilidad para la instalación de la planta frigorífica de multiespecies ya cuenta con el dictamen favorable y el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Esto subraya que el proyecto cumple con las exigencias medioambientales requeridas.

La empresa BBS Frigoríficos S.A. ha asumido un compromiso firme e inquebrantable a realizar todas las obras de infraestructura necesarias y las inversiones requeridas para mitigar cualquier impacto y asegurar que la operación de la planta no perjudique a los vecinos ni al entorno.

Progreso, Inversión y Trabajo

La audiencia se desarrolló bajo la normativa de los decretos 218 y 221/2025 del MSJF, y la Resolución 321 del 2019 de la Secretaría de Ambiente. Se escucharon diversas opiniones, incluyendo las preocupaciones expresadas por el vecino Daniel Iturria, y la oposición al modelo de concesión por parte del abogado Gabriel Mendoza.

Sin embargo, desde el gobierno local se enfatiza la necesidad imperante de mirar hacia el futuro: no podemos oponernos al progreso, a las inversiones privadas y a la generación de fuentes de trabajo genuino en un contexto nacional donde, lamentablemente, muchas empresas cierran sus puertas todos los días.

Las actuaciones de la audiencia pasarán ahora al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para continuar con el proceso de evaluación de la propuesta. Se espera la pronta aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad, dado que se han cumplido todos los pasos legales pertinentes. Esta inversión pondrá fin a décadas de letargo de una obra sin finalizar y traerá una importante cantidad de mano de obra registrada que la ciudad de Feliciano necesita y merece.