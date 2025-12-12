Werner irá por el título en las TC Pick Up: “Hay una chance concreta que depende de nosotros”

El piloto paranaense Mariano Werner habló de la definición del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, hasta donde llega como escolta, a seis puntos, de Agustín Canapino. “Intentaremos cerrar el año de la mejor manera. Es un momento lindo, que se disfruta porque llegamos a una instancia definitoria una vez más. Son dos categorías diferentes (TC y TCPK) y no mezclo los rendimientos entre una y otra”, contó.

“Hay una chance concreta que depende de nosotros mismos, que trataremos de aprovechar. Es una linda definición con Agustín (Canapino), Juan Pablo Gianini y el Mago (Juan Ebarlín). Por supuesto que ahora la cabeza pasa por tener un buen sábado, a priori con buen clima y el domingo lo mismo. Siempre pensando en todas las situaciones que pueden suceder”, puntualizó el entrerriano.

El Zorro se refirió a la oportunidad de no mirar el rendimiento de los demás: “Haciendo la pole, ganando la serie y llevándonos la final, nos alcanza para ganar el campeonato. Dependería de nosotros mismos, porque cuando tenés que ver otros resultados, es más complicado. Es importante encontrar el mejor nivel”.

Werner tiene una sola victoria, que la logró en su ciudad natal, y así habló de la gran definición: “Para que todo se logre, necesitamos estar al 100% todo el fin de semana. Como lo fue Paraná, que fue donde anduvimos de la mejor manera, a lo largo de todo el año. De ser así, no tendríamos obstáculos”.