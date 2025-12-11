Tragedia en Urdinarrain: murió un conductor de Paraná en un choque en la Ruta 20

Este jueves a las 14:30, un grave choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la salida de Urdinarrain en la zona conocida como “Puente Sánchez”, dejó como saldo la muerte del conductor del utilitario Renault Kangoo oriundo de Paraná de 65 años.

La Policía local trabajó en el lugar bajo las órdenes del jefe de la comisaría de Urdinarrain, Gustavo Cuevas. Por causas que aún se tratan de establecer, una Toyota Hilux que circulaba con dirección a Gualeguaychú y un Renault Kangoo que lo hacía hacia Urdinarrain chocaron de frente en momentos en que llovía intensamente sobre la ciudad.

El conductor de la Hilux (oriundo de Concepción del Uruguay) resultó ileso y salió por sus propios medios. En tanto, el conductor del utilitario —oriundo de Paraná— quedó atrapado en el habitáculo y fue rescatado por Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

El hombre presentaba lesiones de gravedad, con una pierna comprometida, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según las primeras informaciones, al ingresar al centro de salud sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después.

Fuente: UrdiDigital.