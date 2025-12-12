Proveedores y vendedores, dos históricas familias del narcotráfico en el foco de la investigación federal

Desde la Policía de Entre Ríos se informaron los resultados de los múltiples allanamientos concretados en horas de la noche del miércoles y madrugada del jueves, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Paraná contra dos grupos narcocriminales de Paraná. El procedimiento concluyó con el secuestro de vehículos, celulares, armas y algo de droga, entre otros elementos, pero sin detenidos. La causa seguirá bajo investigación con las nuevas evidencias y las que puedan surgir de las pericias a los teléfonos. Además, por la relación del clan Latorre y sus socios González, con numerosos episodios de violencia en la zona del barrio Consejo y con otras causas por narcomenudeo en la región.

El amplio operativo contra el narcotráfico incluyó 46 allanamientos y múltiples requisas vehiculares en Paraná, Villa Urquiza, Diamante y Nogoyá, que fueron solicitados por el fiscal federal Lenadro Ardoy, bajo la coordinación del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo de Leandro D. Ríos, y la Secretaría Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Juan Andrés Chaulet.

El procedimiento, fue ejecutado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo de las Divisiones de Drogas Peligrosas, Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales, y unidades tácticas G.I.A. y C.O.E., constituyendo uno de los despliegues operativos más importantes del año, informaron desde la fuerza.

Investigación y alcance provincial

Las pesquisas se centraron en dos familias ampliamente conocidas en el ambiente delictivo, quienes figuran como los principales investigados. Principalmente los Latorre, quienes hace mucho tiempo venden droga en el barrio Consejo de Paraná pero en los últimos años se expandieron, crecieron y se convirtieron en proveedores de bandas de la zona. La otra familia son los González, conocidos como “los Fierro”, con mayor presencia en la zona oeste de Paraná.

Se señaló que estas familias han sido objeto de diversas intervenciones previas, donde distintas divisiones y dependencias de la Policía de Entre Ríos y también de la Policía Federal ya habían secuestrado sustancias estupefacientes en múltiples oportunidades, lo que consolidó un historial relevante dentro de la actividad ilícita investigada.

De acuerdo con la información reunida a lo largo de la investigación, los principales involucrados operaban como proveedores de material estupefaciente en varios puntos de la provincia, lo que explica la necesidad de realizar allanamientos simultáneos en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante.

Se informó que la investigación policial, se llevó a lo largo de más de un año, bajo las órdenes del fiscal Ardoy, reuniendo las pruebas suficientes para la hipótesis de la causa que fundamentará eventuales próximas imputaciones.

Resultados del operativo

Las medidas se concretaron en las ciudades de Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante, donde se secuestraron: cocaína y marihuana fraccionada, además de plantas de cannabis; más de 12,7 millones de pesos en efectivo, monto cuya procedencia será materia de análisis judicial; 56 teléfonos celulares, dispositivos fundamentales para el análisis de comunicaciones y estructura de la organización; armas de fuego y municiones de distintos calibres; cuatro balanzas, elementos de corte y utensilios con restos de estupefacientes; documentación, cuadernos de anotaciones, comprobantes de transacciones y papelería vinculada a movimientos económicos; equipamiento tecnológico (notebook, cámaras, DVR), rodados de distintas gamas y nueve vehículos, entre ellos utilitarios y camionetas de alta gama.

En total, fueron 132 personas identificadas, sin registrarse detenciones al momento, quedando los investigados supeditados a la presente causa.

Por último, desde la Policía provincial destacaron la “articulación sostenida con la Justicia Federal, cuyo acompañamiento permitió ejecutar un operativo simultáneo de gran complejidad, garantizando la legalidad de las medidas y el resguardo de la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados”.

Asimismo, agregaron, “se resalta el profesionalismo del personal policial interviniente, que actuó bajo estrictos protocolos de seguridad y logística, asegurando el éxito de un procedimiento de alta magnitud que busca desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y delitos conexos”.