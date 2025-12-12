El ramirense Manuel Borgert sueña en el TC Mouras: “Es algo que me enorgullece”

El ramirense sueña con el título: está a 19 puntos del líder y ya tiene un triunfo.

El piloto entrerriano Manuel Borgert se ubica tercero en la Copa Coronación del TC Mouras, a tan sólo 19 puntos del líder, Lucas Carabajal, pero se ilusiona con lograr el título. El oriundo de General Ramírez, que ya tiene la victoria, espera hacer un buen fin de semana y que se den otros resultados para alcanzar el título de la categoría.

“Bueno, nuevamente estamos en una definición de campeonato. Estoy muy orgulloso, porque siempre soñé de chiquito correr en categorías de la ACTC y ahora pelear certámenes es algo que me enorgullece”, contó Borgert.

“El año pasado, en el TC Pista Mouras, me tocó llegar a la última fecha como líder de la Copa y defender eso, ahora es diferente porque me toca atacar desde el 3° puesto y a 19 puntos de diferencia”, comentó el piloto que tripula un Ford del Fadel Werner Competición.

El entrerriano tiene 131 puntos y se encuentra ilusionado con una nueva oportunidad de pelear por el certamen: “Tengo bastante vida de pelear por el título. Obviamente estamos todos muy ilusionados, trabajando muchísimo, pero lamentablemente dependemos de Lucas Carabajal y Eugenio Provens”.

Por último, comentó: “De todas formas, creo que tenemos una buena herramienta, va a ser un fin de semana bastante intenso y con mucho calor. Hay que estar atentos en cada salida a pista para poder hacer alguna diferencia y obvio que aspirar a quedarnos con el campeonato”.

Fuente: ACTC