Con presencia entrerriana, “Las Yaguaretés” cerrarán el año de concentraciones

Con presencia entrerriana, el seleccionado argentino femenino de rugby volverá a reunirse este sábado en Casa Pumas y concentrará por última vez hasta el 19 de diciembre en 2025. La concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding será parte de estos entrenamientos que servirán como preparación para el SVNS 3 que se jugará en Dubai el 17 y 18 de enero.

Tanto Pedrozo como Reding, con experiencia internacional con Las Yaguaretés, vienen de participar de la novena edición del Seven de la República Femenino, desarrollado el 29 y 30 de noviembre en Paraná. La concordiense participó con el seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), mientras que la villaguayense lo hizo con el elenco de la Unión Entrerriana de Rugby (UER).

El head coach de Las Yaguaretés, Nahuel García, contó cómo se está preparando el equipo y sus objetivos de cara al 2026: “Comenzamos nuestra última concentración del año y obviamente el foco está puesto en el SVNS 3, estamos con muchísimas expectativas ya que es la última y única oportunidad que tenemos en la temporada para clasificar al SVNS 2. Estamos poniendo mucho foco en los detalles que el equipo necesita mejorar y potenciar para poder ser un equipo realmente competitivo en Dubái y conseguir uno de los dos cupos para ir al SVNS 2”.

Además, reafirmó las fortalezas del equipo de cara al último encuentro del año: “Vamos a tener una concentración larga de seis días divididas en dos bloques de rugby con un intervalo de recuperación en el medio. La concentración es de 18 jugadoras y todas están en condiciones de competir por un lugar en el equipo que nos va a representar en el SVNS 3”, cerró García.

A continuación, el plantel de Las Yaguaretés seleccionadas por Nahuel García:

Cecilia Altini – Casa De Padua (URBA)

Virginia Brígido – Córdoba Athletic (Cordobesa)

Candela Delgado – Cardenales (Tucumán)

Malena Díaz – Universitario (Cordobesa)

Cristal Escalante – Las Águilas (Nordeste)

Magalí Gervasio – La Plata RC (URBA)

Sofía González – Casa De Padua (URBA)

Yamila González – Club Taborín (Cordobesa)

Francesca Iacaruso – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Candela Juan – Marabunta (Alto Valle)

Milagros Lecuona – Centro Naval (URBA)

Azul Medina – Cardenales (Tucumán)

Andrea Moreno – Aguará Guazú (Tucumán)

Paula Pedrozo – La Salle (URBA)

Antonella Reding – Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

Talía Rodich – Las Águilas (Nordeste)

María Taladrid – La Plata RC (URBA)

Ruth Velázquez – CAPRI (Misiones)