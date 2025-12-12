Tomás de Rocamora se quedó en el segundo tiempo y volvió a perder por la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora perdió por 75 a 70 frente a Centenario de Venado Tuerto, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En su último compromiso de local en el año, el Rojo mostró dos caras a lo largo de los 40 minutos y volvió a caer en un partido discreto disputado en el estadio Julio César Paccagnella.

Las acciones en el Paccagnella

En una noche de muy pocas luces, Rocamora fue el equipo con mayores intermitencias y del otro lado hubo un rival, Centenario, que corrigió cosas a tiempo y golpeó en los momentos justos para seguir en el camino victorioso por el cual ya venía.

De hecho, la visita arrancó mejor, después el local emparejó y pasó adelante gracias al goleo de Acevedo, Maeso y Fernández. Y eso también fue un tema porque en esas tres manos se repartieron los 23 puntos que logró el equipo (23-18).

Y fue Juani Fernández el que siguió enchufado para que el Rojo saque una diferencia de 10 puntos (30-20). El parcial, de todas formas, quedó igualado con un goleo bajo (15-15) y se marcharon a descansar 38-33. Hasta ahí, Fernández con 13 puntos y Aristu con siete fueron los destacados.

El problema mayor de Rocamora se dio en el tercer cuarto, perdió el parcial 19-8 y también el dominio del tablero (46-52). Pero, aún más preocupante fue el hecho que los ocho puntos también los consiguió Fernández.

De ganar por 10 en el segundo cuarto Rocamora pasó a perderlo por 10 en el último (55-65). Con Aristu como abanderado Centenario fue cargando de nervios a un Rocamora que aun así llegó con vida al cierre del partido. Incluso se puso 70-72 pero el tiempo le jugó en contra y se quedó con las manos vacías.

Matías Aristu, con 20 puntos, 13 rebotes y tres asistencias fue la figura del juego. La enorme noche de Juani Fernández que no alcanzó se cerró con 28 unidades, 10 tableros, un pase gol y tres recuperos.

Asimismo, Acevedo y Maeso llegaron a los 12 puntos cada uno, al igual que Gaspar Ruiz en la visita.