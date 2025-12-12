Básquet asociativo: Recreativo y Estudiantes definirán el título de campeón

De visitante, Estudiantes derrotó a Quique Club y se metió en la final del Torneo Clausura de la APB.

Recreativo y Estudiantes pisaron fuerte en casa ajena, volvieron a ganar y consiguieron boleto para jugar la final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. El Bochas y el Albinegro derrotaron, respectivamente, a Talleres y a Quique Club de visitantes, barrieron la serie 2 a 0 y ahora van por la corona.

Recre le ganó al CAT 64 a 53, mientras que el CAE, en un partido cerrado, peleado y de final caliente, se las ingenió y superó a Decano por 52 a 51.

Los partidos de este jueves

De entrada, Recreativo mostró sus serias intenciones. Un 25 a 19 en el primer cuarto sirvió para mandar un claro mensaje. Talleres nunca pudo manejar el trámite y siempre le costó.

El CAT intentó jugársela en el último cuarto, aunque los nervios y una buena custodia de la visita no se lo permitió. Con ventaja en el tanteador, Recreativo cerró su aro, metió un parcial de 12 a 8 y cantó victoria y clasificación.

En el ganador, hubo un tridente goleador: Alan Guanco terminó con 14 puntos, Santino Valdemarin con 13 y Juan Krapp con 12 unidades. En el local, Luciano Harik registró 14 puntos y 11 rebotes y Pablo Bandeo totalizó 15 tantos.

Mientras que, en un choque de bajo goleo, de imprecisiones y de cierre dramático, Estudiantes logró su cometido, se sacó de encima a Quique e irá por el título, consigna Paraná Deportes.

Quique tuvo un buen inicio y en los primeros 10 minutos quedó al frente 19 a 8. Al igual que en el primer choque, el Decano no supo aguantarlo. Estudiantes reaccionó y con un 16 a 8 en el tercer parcial se puso en juego.

El último cuarto los nervios tomaron el protagonismo. A los dos le costó. El último chico terminó 9 a 8 para Estudiantes, que ganó y sigue en carrera.

En el CAE, Baltazar Claude firmó 12 puntos y nueve rebotes, mientras que Román Rodríguez termino con 11 unidades. En Quique, Ignacio Varisco convirtió 16 tantos.