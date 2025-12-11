Impactante temporal en Santa Fe: tornados en el centro de la provincia provocaron daños

Tan intensos y devastadores como imprevisibles: así se desataron este jueves por el mediodía dos tornados en la zona central de la provincia de Santa Fe, en el marco de un temporal, que en cuestión de segundos volaron techos y arrancaron árboles de raíz en zonas rurales al oeste de Rosario. Los vecinos lograron filmar los breves fenómenos e ilustraron la gravedad de la situación. Mientras, en la zona del Gran Rosario y alrededores rige una alerta amarilla.

Carcarañá, a poco más de 45 kilómetros al oeste de Rosario, plena pampa santafesina. El mediodía de este jueves se veía más bien como un escenario nocturno, con cielo encapotado y la promesa de un temporal. Alrededor de las 13.15 los vecinos de esa localidad notaron que al granizo se sumaban ráfagas de viento que tomaban, a lo lejos, una gravedad distinta: la forma de un alto torbellino. Varios de ellos aprovecharon para registrar lo sucedido con sus celulares.

Una vecina del barrio Altos de Carcarañá publicó un video en el que se escucha a un nene gritar, fuera de plano: "Mamá, vení. Vamos adentro". En el fondo de la imagen, un torbellino que avanza entre las casas y se encolumna hacia el cielo. Los testimonios de otros vecinos dieron cuenta de que varios techos fueron arrancados de sus casas por las ráfagas de viento. Gran parte de la ciudad quedó sin servicio de electricidad durante el temporal.

Sin embargo, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de la provincia de Santa Fe señalaron que la situación fue aún más grave pocos kilómetros al oeste, en Cañada de Gómez, un área más rural que la anterior. También allí se volaron algunos techos, tinglados y árboles, que fueron arrancados de raíz por la fuerza de las ráfagas; todo apenas minutos antes que lo ocurrido en Carcarañá, 25 kilómetros al este por la Autovía Rosario-Córdoba.

Desde ese observatorio meteorológico provincial señalaron que los tornados no deberían sorprender a los locales. En diálogo con Rosario3, Facundo Azar, integrante del Centro de Monitoreo, aseguró que la zona en la que se reportaron los tornados es un corredor atmosférico conocido como pasillo de tornados: "Es un concepto meteorológico que designa la segunda área con mayor recurrencia de tornados a nivel mundial, luego del área Tornado Alley en los Estados Unidos". Este pasillo de tornados argentino está comprendido por el sur santafesino, el centro del Litoral y algunos sectores de Córdoba y de Entre Ríos.

"En nuestra zona anualmente también registramos tornados, pero en la gran mayoría de las ocasiones ocurren de noche o en áreas rurales y por eso no llegamos a comprender la magnitud del fenómeno", agregó Azar a Clarín.