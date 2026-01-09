Un recorrido guiado por la historia del Cementerio Santísima Trinidad

Este lunes 12 de enero a las 19:30 se llevará a cabo una nueva edición de Atardeceres en el Cementerio, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad que se desarrollará en el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad, ubicado al final de calle Perú, en la ciudad de Paraná. La actividad está organizada como un recorrido guiado por espacios destacados del predio y plantea redescubrir la ciudad desde una mirada histórica y patrimonial, a través de relatos, curiosidades y referencias vinculadas a uno de los sitios más distinguidos de la memoria urbana local.

En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a Curiosidades del Santísima Trinidad - Parte 1, un eje temático que propone detenerse en aspectos poco conocidos del cementerio, su origen, sus transformaciones a lo largo del tiempo y las historias que se esconden detrás de su trazado, monumentos y personajes. El recorrido estará a cargo de especialistas que acompañarán al público a lo largo del itinerario para brindar información histórica y contextual que permite comprender el valor cultural del lugar, y su relación con los procesos sociales y urbanos que marcaron el desarrollo de la capital entrerriana.

La iniciativa está enmarcada en una serie de actividades orientadas a poner en valor el patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad, que busca promover la importancia de conservar y conocer estos espacios.

El Cementerio Municipal constituye uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de la ciudad, por su antigüedad y también por la diversidad de estilos arquitectónicos y expresiones simbólicas presentes en sus panteones, esculturas y senderos.

La entrada será libre y gratuita.

Para conocer más detalles sobre esta y otras actividades culturales programadas para la temporada, se puede consultar este documento.