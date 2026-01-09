Acciones de Verano: más de 400 personas participan en el CEF Nº 1 de Paraná

Más de 400 personas participan de las Acciones de Verano en el CEF Nº 1 de Paraná,

En Paraná, el Centro de Educación Física (CEF) Nº 1 Evita desarrolla las Acciones de Verano impulsadas por el Consejo General de Educación (CGE), de las que participan más de 400 alumnos con cupos completos para sus actividades.

Entre las actividades que se realizan en el predio del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, aquagym y aquafuncional son las propuestas más demandadas, registrando una asistencia sostenida y grupos completos en cada jornada.

Expresiones

La rectora del CEF, Cecilia Delcasse, destacó el crecimiento constante de la matrícula: “Actualmente tenemos unos 400 alumnos, incluso un poco más. Estamos muy felices porque la convocatoria ha sido muy alta”. Asimismo, señaló que la demanda continúa en aumento, aunque por el momento no hay disponibilidad de vacantes debido a la capacidad máxima de los grupos.

Además del compromiso de los participantes, la docente resaltó el trabajo del equipo educativo. “Se formó un lindo grupo de trabajo, somos muy compañeros y estamos contentos de poder seguir trabajando durante el verano”, subrayó. Este clima de cooperación se refleja también en el vínculo con los alumnos.

Hay un importante número de asistentes que son adultos y adultos mayores que concurren de manera constante desde hace años, fortaleciendo el sentido de pertenencia y continuidad en la práctica deportiva. Paralelamente, el CEF Nº 1 Evita también ofrece propuestas de natación para niños, ampliando su alcance a distintas edades.

Delcasse apuntó que “nuestra provincia está rodeada de ríos por eso la importancia de la enseñanza de la natación, para nosotros es súper importante ya que debemos tener un conocimiento de cómo desenvolvernos en el medio acuático”. Por eso, se brinda natación en distintos días y horarios, natación para niños, y adaptada, como así también para jóvenes, adultos y adultos mayores.

Resaltó que, en la colonia de vacaciones, además de jugar también se desarrollan actividades relacionadas al aprendizaje de la natación, los niños tienen un tiempo para jugar libremente dentro del agua y otro para la enseñanza-aprendizaje de la natación.