Concordia: abrieron inscripciones al Bootcamp Crisalis

● Ya están abiertas las inscripciones para el programa rentado de tres meses y medio para estudiantes concordienses que quieran formarse en habilidades tecnológicas.

● Los interesados pueden postularse en el siguiente link: https://finneg.com/ar/adw/bootcamp-crisalis/

Finnegans junto a la Municipalidad de Concordia anuncian la 7ma edición de Bootcamps Crisalis, un programa intensivo de formación práctica rentada en desarrollo de software con Python e IA. La iniciativa está dirigida a estudiantes intermedios y avanzados de carreras técnicas, y tiene como objetivo potenciar habilidades en desarrollo, análisis y mejora de soluciones digitales, combinando formación técnica en IA con una experiencia inmersiva en proyectos reales dentro de organizaciones.

Se trata de una experiencia de tres meses y medio con una carga de 20 hs semanales y modalidad 100% remota. Las personas seleccionadas recibirán una recompensa económica para formarse en entornos reales junto a equipos de desarrollo, abordando desafíos concretos mediante metodologías actuales y herramientas de uso extendido en la industria del software. Finalmente, recibirán acompañamiento en su inserción laboral, incluyendo la posibilidad de permanecer trabajando en Finnegans.

Los contenidos incluyen técnicas de Design Thinking, plataformas visuales de colaboración digital, lenguaje BPMN para visualización de procesos, relevamiento y prototipado de soluciones. En la segunda fase, se profundizará en habilidades más avanzadas, incluyendo el desarrollo de soluciones inteligentes con Python e IA para casos reales de una empresa de tecnología.

El programa está dirigido a estudiantes intermedios o avanzados de carreras técnicas: sistemas, software, programación, computación. Los postulantes deben presentar certificado de alumno regular y residir en el Área Metropolitana de Buenos Aires o en Concordia, Entre Ríos.

La bootcamp comienza en marzo, las vacantes son limitadas y quienes completen satisfactoriamente la segunda fase recibirán una certificación formal. Los requisitos completos y el formulario de inscripción se encuentran en https://finneg.com/ar/adw/bootcamp-crisalis/

El compromiso de Finnegans con la educación se enmarca en una estrategia sostenida que la compañía desarrolla a través de la Fundación Impacto Finnegans. En los últimos años, la organización ha apoyado con financiamiento, logística y formación a personas, proyectos e instituciones que trabajan por la mejora de la comunidad. También ha colaborado con organizaciones no gubernamentales para promover las habilidades del futuro y fortalecer el desarrollo de artistas emergentes mediante becas, asesorías y espacios de difusión.

Bajo los más altos estándares de la industria, CRISALIS es una oportunidad única para aquellos estudiantes que busquen sumar experiencia, fortalecer su perfil profesional y abrir nuevas puertas en el mundo de la consultoría tecnológica. Desde su nacimiento en 2022 el programa ya cuenta con más de 122 egresados, de los cuales 56 ingresaron a trabajar en la compañía una vez finalizado el programa.

________________________________________

Sobre Finnegans

Finnegans es una empresa de tecnología con más de 33 años de trayectoria, +300 empleados, +7.000 clientes y más de 70.000 usuarios diarios. Está presente en 15 países y desarrolla soluciones de gestión (ERP/HCM) adaptables, integradas e inteligentes. Con base en Argentina, combina innovación, diseño, inteligencia artificial y una comunidad en crecimiento.

