Comienza la etapa semifinal del Concurso de Bandas en Tribus Club de Arte

Este domingo 11 de enero a las 20, Tribus Club de Arte abrirá sus puertas para recibir la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026, una propuesta que reúne a proyectos musicales emergentes de la región y que busca promover la producción independiente y brindar un espacio profesional de difusión a nuevas expresiones artísticas. La actividad se desarrollará en la sala ubicada en República de Siria 3572, en la ciudad de Santa Fe. La semifinal forma parte de la cuarta edición del certamen impulsado por Tribus, que propone shows en vivo, evaluación de un jurado especializado y la participación activa del público, tanto de manera presencial como a través de redes sociales.

La jornada contará con las presentaciones de Pats, Kasset, Las Calles Hablan, Caras Nuevas, OVDC, Silencio Espiral y Sofía Kern, que compartirán escenario en una noche que marcará el inicio de la etapa decisiva del concurso. El certamen llegó a esta instancia luego de un proceso de inscripción que reunió a más de 80 proyectos musicales de distintos puntos de la región. Tras la evaluación del jurado, fueron seleccionadas 24 propuestas, de las cuales ocho se presentarán en cada una de las semifinales que se realizarán los domingos de enero. En cada fecha, dos bandas serán elegidas para avanzar a la gran final, prevista para el domingo 1 de febrero, en el mismo espacio cultural.

El sistema de selección contempla múltiples criterios, ya qu e además del veredicto del jurado especializado se tendrá en cuenta la respuesta del público presente en cada fecha y la participación de las bandas en redes sociales.

Entre las bandas que integran esta primera semifinal se encuentra Silencio Espiral, grupo oriundo de Rafaela que se mueve dentro del indie rock con una impronta punk y raíces de garage rock. La banda está integrada por Matt Cogno en voz y guitarra, Ema Cogno en batería, Mateo Vigoni en bajo y José Vigoni en guitarra. También formará parte de la grilla Las Calles Hablan, banda que debutó en 2021 y que mantiene una actividad sostenida en vivo. Tras la publicación de sus primeros sencillos en 2022 y nuevos lanzamientos durante 2025.

Pats, proyecto santafesino nacido en 2025, llegará a esta instancia con un repertorio de diez canciones propias y dos temas ya publicados en YouTube, mientras avanza en el proceso de lanzamiento en plataformas digitales y la grabación de nuevo material. Por su parte, Kasset es una banda formada en 2024 en la provincia de Santa Fe, integrada por Lucca, Alejandro, Esteban y Lucio, que apuesta a un sonido basado en las formaciones clásicas del rock, con guitarra, bajo y batería.

La propuesta también incluye a OVDC, un proyecto de DeathCore y MetalCore conformado en 2023 por músicos de Santa Fe y Paraná. Integrada por Nicolás Grecco en batería, Nicolás Robledo en guitarra y coros, Fabián Velázquez en bajo y Alessandro Casanova en voz, la banda cuenta con un single titulado Extinción y un EP lanzado en 2025 bajo el nombre Crucificados en el fuego, con el que buscan aportar un sonido diferente a la escena local. En la misma línea de nuevas búsquedas se presenta Caras Nuevas, banda formada en 2024 en la ciudad de Santa Fe por Tobías Merino y Valentín García Boechi, que en menos de un año lanzó tres canciones en plataformas digitales y se presentó en escenarios como Tribus, HUB y La Moreno, tanto en formato acústico como eléctrico.

Completa la nómina de artistas Sofía Kern, cantante y pianista que inició su proyecto en 2023. Su propuesta se inscribe dentro del pop y el neosoul, y se presenta junto a su hermano Tomás Mansur en guitarras y una banda que acompaña estas composiciones.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en Tribus Club de Arte y en TicketWay.