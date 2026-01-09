Cerrito organiza una noche de música en vivo y cerveza artesanal

En la ciudad entrerriana de Cerrito tendrá lugar este sábado 10 de enero la segunda Fiesta Cervecera, una propuesta cultural y recreativa que se desarrollará desde la noche en el Polideportivo Municipal y que está pensada para el encuentro entre amigos, el disfrute de la música en vivo y la producción cervecera. El evento, organizado por un grupo de gestión local, reunirá música en vivo, producción cervecera y ofrecerá un espacio para el encuentro entre amigos, en el marco de las actividades de verano que buscan ampliar la oferta cultural de la ciudad. La propuesta dará inicio a las 22.

La actividad contará con una programación musical que incluirá presentaciones en vivo de distintas bandas, con estilos variados orientados al baile y al entretenimiento. Sobre el escenario se presentarán Los Viajeros, Banda Burbujas, Maravillas Alemanas y Trinidad. La organización indicó que la intención es pasar una noche distendida y festiva, con anfitriones que marquen el ritmo para hacer bailar al público.

Los organizadores destacaron que la experiencia de la primera edición permitió confirmar el interés del público y sentar las bases para dar continuidad a la propuesta. Tras aquella primera realización, expresaron su agradecimiento a quienes acompañaron la iniciativa, tanto desde la participación como desde el trabajo previo necesario para llevar adelante el evento.

También señalaron el acompañamiento de familiares y amigos que colaboraron en distintas tareas logísticas y el apoyo institucional del Municipio de Cerrito, que facilitó el uso del espacio y la predisposición del personal para el desarrollo de la actividad.

Las entradas anticipadas se consiguen a un valor de $10.000. Para reservas, comunicarse al 3434 714519.