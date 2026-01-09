El gobierno provincial presentó los carnavales de Gualeguay

El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, encabezó la actividad de la que participaron la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, y la secretaria de Turismo de la ciudad, Florencia Fernández.

Durante el encuentro, Satto destacó el valor cultural y turístico de los carnavales gualeyos y remarcó su identidad popular. "Todo el pueblo de Gualeguay entra en modo fiesta cuando llegan los carnavales. Es una experiencia magnífica, por la calidad de la ornamentación, las coreografías y la música, que es realmente contagiosa", expresó, al tiempo que invitó a disfrutar de la propuesta durante todo el verano.

Por su parte, la intendente Dora Bogdan subrayó el carácter participativo del evento y el atractivo integral de la ciudad. "El carnaval es un espectáculo fantástico, con tres comparsas y una característica que nos distingue, como es la espuma, donde el público interactúa y es parte de la fiesta", señaló. Además, resaltó que quienes visiten la ciudad podrán disfrutar no solo de los corsos, sino también de sus espacios públicos, la costanera y los atractivos naturales cercanos.

En ese sentido, Bogdan valoró el trabajo de quienes hacen posible cada edición. "Detrás de cada comparsa hay un enorme esfuerzo, dedicación y amor. Año tras año nos sorprenden con lo que hacen en los talleres y con la puesta en escena que veremos en el corsódromo", afirmó, e invitó a vecinos y turistas a sumarse a esta celebración.

Finalmente, la secretaria de Turismo de Gualeguay, Florencia Fernández, brindó detalles de la propuesta 2026. "El corso de Gualeguay es familiar y cercano, por eso es tan divertido. Este año participan las comparsas Carumbahí, Sisi y Zambaverá, y los invitamos a que vayan y lo vivan", indicó. Asimismo, precisó que el carnaval comenzará el 10 de enero, se extenderá durante diez noches hasta fines de febrero y que las entradas se encuentran disponibles a través del sitio oficial corso.gualeguay.gov.ar.