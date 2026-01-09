La Fiesta Provincial de los Reyes Magos celebrará una nueva edición este fin de semana

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, un encuentro tradicional que volverá a reunir a niños, niñas y familias de Paraná. La celebración, organizada por la comisión vecinal del barrio Kilómetro 5½, se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de enero, en el predio del camping ubicado en esa zona de la ciudad. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas consecutivas y estará sujeta a las condiciones climáticas.

Desde la organización señalaron que el sentido central del evento es ofrecer un espacio para el disfrute de las infancias. La programación artística comenzará el sábado a las 20 con el inicio de los espectáculos musicales sobre el escenario principal. Durante esa primera noche se presentarán MS Dance, Cristina Godoy y Los Nuevos Herederos del Chamamé, junto al payaso Almíbar, artista proveniente de la ciudad de Buenos Aires, y Julio Uro con su banda llegada desde la provincia de Formosa. La grilla del sábado cerrará con las actuaciones de La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto, e Inesperados, conformando una propuesta variada orientada al entretenimiento de toda la familia.

El domingo, las actividades comenzarán también a partir de las 20 con la tradicional caravana de los Reyes Magos, que partirá desde la intersección de avenida Américas y Jorge Newbery y recorrerá el barrio hasta llegar al camping donde se desarrolla el festival. Una hora más tarde se dará inicio el espectáculo principal, que incluirá un pesebre viviente y una nueva serie de presentaciones artísticas. En el escenario pasarán Vení a bailar con Sandra, Martín Peralta y Lo que Salga, además del regreso del payaso Almíbar. También formarán parte de la programación César Nani, Los Hermanos Corradini y el Trío Alegría, en una noche que combinará música, teatro y expresiones populares vinculadas a la celebración de Reyes.

Desde la comisión organizadora informaron que el predio contará con un sector de 600 sillas de uso gratuito y un parque infantil con peloteros para los más chicos.

No está permitido el ingreso con conservadoras, mochilas con alimentos o bebidas.

Además, se ofrecerá un bono contribución voluntario de $5.000, que permitirá participar de un sorteo diario cuyo premio será una freidora de aire.

El estacionamiento tendrá un costo de $5.000 para autos y $2.000 para motos, sin límite horario.

La entrada al predio será libre y gratuita.