Se registró una pelea callejera con inspectores de Tránsito involucrados en La Paz

Un violento enfrentamiento en la vía pública de La Paz involucró a inspectores de Tránsito este jueves por la tarde y desde la Municipalidad informaron que se abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Según se informó, la gresca se desató “durante un procedimiento de control en el que se labró un acta de infracción”. “La situación se encuentra bajo instancias administrativas y judiciales, y se ha iniciado una investigación sumaria”, agregaron.

Asimismo, desde el municipio indicaron que “hasta tanto finalicen las actuaciones, no se emitirán valoraciones al respecto” y que “se repudia todo tipo de violencia”, publicó Ahora.