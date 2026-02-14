Vélez rescató un punto en Florencio Varela y lidera la Zona B del Torneo Apertura

Vélez Sarsfield igualó como visitante 1-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello y alcanzó el liderazgo de la Zona B. Fue este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Juan Gutiérrez abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo para el Halcón de Varela, mientras que Matías Pellegrini lo igualó a los 15 del segundo para el Fortín.

Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto alcanzó la cima del grupo con 11 puntos. Por su parte, Defensa y Justicia quedó tercero con nueve unidades, las mismas que Independiente (2°).

El partido arrancó con Vélez dominando la tenencia, pero con un Halcón más profundo en ataque. En una salida del local, Aaron Molinas recibió en mitad de cancha y filtró para la proyección de Juan Gutiérrez, quien controló, se despegó de un rival y sacó un remate colocado al ángulo superior izquierdo del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador a favor del conjunto de Florencio Varela.

A partir de ahí la primera mitad se enfrió: con el resultado a su favor, Defensa y Justicia apostó por mantener la posesión y cortar los escasos intentos del Fortín, por lo que el partido se fue al descanso sin más ocasiones claras.

La igualdad del elenco de Liniers llegó como un balde de agua fría en Varela, ya que el rival no le generaba demasiado peligro y los dirigidos por Mariano Soso parecían controlar las llegadas sin mayores complicaciones.

Desde un córner por la izquierda, ejecutado por el ex River Manuel Lanzini, Matías Pellegrini aprovechó un rebote del arquero Cristopher Fiermarin y sacó un potente zurdazo que entró junto al travesaño para poner el 1-1.

El resto del segundo tiempo transcurrió sin situaciones de riesgo relevantes y ambos equipos se repartieron un empate, consigna NA.