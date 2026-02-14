Liga Nacional de Vóley: Echagüe y Rowing irán por la recuperación

Echagüe solo ganó un partido en lo que va del torneo: irá por su segunda victoria.

Después de la doble derrota para ambos en San Juan, este sábado habrá revancha para el Paraná Rowing Club y el Atlético Echagüe Club. En Paraná, ambos elencos enfrentarán a Lafinur y La Calera, respectivamente. Los dos encuentros se disputarán a partir de las 21 en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Vóley masculino.

Juega Echagüe

El Negro paranaense es el último de la tabla de posiciones de la primera fase en la Zona A. Con cinco unidades producto de una victoria y nueve derrotas, el equipo dirigido por Juan Corona buscará en el estadio Luis Butta su segundo triunfo de la temporada.

El encuentro será ante el Club Social y Deportivo La Calera de Córdoba y contará con el arbitraje de Gabriel Casari y Pablo Gómez.

En sus últimos dos partidos, Echagüe visitó la provincia de San Juan, en donde cayó ante Unión Vecinal de Trinidad por 3-1 (21/25, 25/10, 25/20 y 25/18) y luego frente a Obras por 3-0 (25/20, 25/19 y 25/14).

La Calera, por su parte, perdió ante Villa Dora por 3-1 (25/21, 28/26, 18/25 y 25/22), pero se recuperó y luego le ganó a Libertad de San Jerónimo Norte por 3-0 (25/22, 25/17 y 25/23. Los cordobeses son actualmente escoltas de Villa Dora con 20 puntos.

Juega Rowing

El equipo de Jesús Nadalín marcha actualmente en la cuarta posición de la tabla con 17 puntos producto de seis victorias y cuatro derrotas. Este sábado será local en el Parque Escolar Enrique Berduc en un duelo que contará con el arbitraje de Renzo Leiva y Daniel Vildoza.

Este partido será ante Lafinur de San Luis, el penúltimo de la tabla de posiciones. El Remero intentará recuperarse luego de su doble derrota en San Juan ante Obras por 3-0 (25/20, 25/16 y 25/20) y UVT (28/30, 25/20, 25/22 y 25/23). Antes de esas dos caídas, el equipo paranaense se ubicaba como líder del torneo.

Los sanluiseños, por su parte, vienen de caer ante Libertad de San Jerónimo Norte por 3-1 (25/20, 24/26, 25/21 y 25/20) y Villa Dora por 3-0 (25/21, 25/21 y 25/18). Esas dos caídas lo empujaron al fondo de la tabla: el equipo Rojiblanco está penúltimo con apenas nueve unidades.