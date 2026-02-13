OSER desmiente el informe del Síndico y advierte “inconsistencias técnicas y temporales”

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) rechazó el informe elevado por el Síndico Fiscalizador a la Honorable Cámara de Senadores por contener “errores técnicos, inconsistencias temporales y conclusiones que no se condicen con los hechos verificables”.

El informe atribuye al proceso de intervención resultados correspondientes al Ejercicio 2024. Sin embargo, el Decreto N° 3675/24 GOB que dispuso la intervención del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) es del 10 de diciembre de 2024 y las nuevas autoridades asumieron funciones el 11 de diciembre, es decir, a solo siete días hábiles del cierre del ejercicio.

“El planteo es objetivamente incorrecto. No se puede responsabilizar a una gestión que actuó durante siete días hábiles por los resultados de todo un ejercicio anual”, sostuvo el presidente de OSER, Mariano Gallego.

El propio informe menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo significativo. “Esos datos no cuestionan la intervención: la explican. Si el pasivo crecía de manera descontrolada y el déficit era estructural, la decisión del Poder Ejecutivo fue necesaria y responsable”, afirmó Gallego.

En relación con el análisis de ingresos y egresos del período enero–agosto 2025, el informe incurre en un error técnico básico al mezclar criterios económicos (devengado) con criterios financieros (percibido/pagado), lo que invalida las conclusiones expuestas.

“La función de control exige rigor técnico. No se pueden mezclar criterios contables elementales y luego presentar esa combinación como diagnóstico definitivo”, señaló el titular de la obra social.

Asimismo, los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Honorable Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

Respecto del patrimonio, la Ley N° 11.202 establece expresamente que OSER es continuadora legal y patrimonial del IOSPER, sucediéndolo a título universal. Cualquier análisis que omita ese marco normativo conduce a conclusiones erróneas.

OSER ratifica su compromiso con la transparencia, el orden administrativo y la recuperación financiera de la entidad, y promoverá las actuaciones institucionales que correspondan para que las inconsistencias detectadas sean debidamente evaluadas.

“La transparencia se construye con datos correctos, análisis responsables y respeto por la verdad. Ese es el camino que estamos siguiendo”, concluyó Gallego.