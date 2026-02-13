La educación, un pilar esencial para el futuro de nuestra provincia

En vísperas del inicio del ciclo lectivo 2026, quiero reafirmar una convicción profunda: la educación no es un gasto, es la inversión más estratégica que puede hacer una provincia. Allí donde hay una escuela abierta, hay futuro. Allí donde un docente enseña, hay una comunidad que se fortalece. Y allí donde el Estado asume su responsabilidad, hay esperanza concreta.

Desde el gobierno de Rogelio Frigerio se ha definido con claridad que la educación es un pilar fundamental para el impulso de Entre Ríos y su consolidación como polo educativo en la región. No se trata solo de discursos, sino de decisiones, planificación y acciones que atraviesan todo el territorio provincial.

Un ejemplo de ello es la realización de las VIII Jornadas Regionales de Educación, impulsadas por el Consejo General de Educación, que convocaron a miles de docentes de manera presencial y virtual. Con casi 21.000 dispositivos conectados en toda la provincia y 1.500 educadores participando en Paraná, estas jornadas no solo ofrecieron formación en temas clave como inteligencia artificial, inclusión y trayectorias escolares, sino que consolidaron una política pública que jerarquiza la capacitación docente y la reconoce con puntaje oficial. Apostar a la formación continua es apostar a la calidad educativa.

Otra acción estratégica es el fortalecimiento del sistema de becas y, especialmente, del transporte escolar rural, que garantiza la trayectoria educativa de más de 10.500 estudiantes en zonas rurales y periurbanas. El trabajo articulado entre el Instituto Becario, el CGE y la Secretaría de Transporte demuestra que cuando el Estado coordina esfuerzos, los resultados llegan a quienes más lo necesitan. No hay verdadera igualdad de oportunidades si un niño o una niña no puede llegar a la escuela. Por eso, sostener y ampliar estos programas es una decisión profundamente federal e inclusiva.

En materia de infraestructura, el compromiso también es concreto, reconstruyendo y reparando distintas escuelas de distintas localidades, entre ellas las del departamento Feliciano. En el mismo orden, podemos mencionar la reciente reconstrucción de la Escuela N° 37 “Domingo Faustino Sarmiento” de Piedras Blancas, tras el incendio intencional sufrido en diciembre, es una muestra de la capacidad de respuesta del Estado y del valor de la comunidad organizada. La intervención del CGE, el acompañamiento de Voluntarios ER, la jornada solidaria, la campaña de donación de libros y la creación de una huerta escolar hablan de algo más profundo: la educación se cuida entre todos. No solo se reparan paredes; se reconstruyen vínculos y se fortalece el sentido de pertenencia.

También, en la misma línea, la puesta en valor y restauración de la Escuela Nº 1 Independencia de Diamante —edificio emblemático que alberga a más de 800 alumnos— implica una inversión histórica de recursos provinciales para garantizar seguridad, funcionalidad y preservación patrimonial. Recuperar cubiertas, fachadas, instalaciones eléctricas y sanitarias no es solo una obra pública: es asegurar condiciones dignas para enseñar y aprender, es honrar nuestra identidad y proyectarla hacia el futuro.

Quiero también destacar el acompañamiento permanente del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, en las gestiones y consensos necesarios para que la educación sea verdaderamente una herramienta de transformación. Desde las zonas urbanas y periurbanas hasta los rincones más rurales de la provincia, sin distinción de banderías políticas, hemos entendido que la educación debe ser una política de Estado sostenida en el tiempo. Cuando hay diálogo institucional y responsabilidad, los avances se multiplican.

Entre Ríos tiene historia educativa, talento docente y una comunidad comprometida. Pero, sobre todo, de la mano de un gobernador con agallas como Rogelio Frigerio, tiene decisión política. Consolidarnos como un polo educativo no es una consigna vacía: es garantizar formación de calidad, infraestructura adecuada, inclusión real y oportunidades para cada estudiante, viva donde viva.

En este ciclo escolar que comienza, renovamos el compromiso. Porque cada aula que se abre es una puerta al desarrollo. Y porque estamos convencidos de que el verdadero crecimiento de nuestra provincia no se mide solo en números, sino en la capacidad de formar ciudadanos libres, críticos y preparados para construir la Entre Ríos que soñamos. La provincia que nos merecemos.

(* ) Diputada provincial por el Departamento Feliciano