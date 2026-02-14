Liga Profesional: el único invicto con puntaje perfecto juega este sábado

Independiente Rivadavia será local de Belgrano en un duelo de invictos de la Zona B.

Con cinco partidos continuará este sábado la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 17.30 y tendrá partidos tanto por la Zona A como por la Zona B. Entre ellos destacará la presentación de Independiente Rivadavia, único equipo con puntaje perfecto hasta el momento.

17.30: Banfield - Racing (Zona A)

El primero de los partidos de la jornada será en el estadio Florencio Sola, en donde Banfield recibirá a Racing a partir de las 17.30. El duelo por la Zona A contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Taladro llega a este encuentro con cuatro puntos en la undécima posición luego de su última derrota en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba por 1-0. La Academia, por su lado, suma tres unidades producto de su última victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors.

De no mediar nada extraño, el gualeguaychuense Juan Luis Alfaro sería titular con la camiseta del equipo anfitrión.

-Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.

19.45: Talleres - Gimnasia de Mendoza (Zona A)

A partir de las 19.45 habrá dos encuentros. Uno de ellos será en el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde Talleres recibirá a Gimnasia de Mendoza por la Zona A. El duelo tendrá a Darío Herrera como árbitro, acompañado por Sebastián Bresba en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

La T suma actualmente cuatro puntos y en su última presentación rescató una igualdad como visitante frente a Lanús por 1-1. Gimnasia, por su lado, suma seis unidades gracias a su reciente victoria frente a Instituto por 1-0.

Con confirmaciones pendientes, ninguno de los dos elencos formaría con futbolistas entrerrianos desde el arranque.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza, Mateo Cáceres, Giovanni Baroni; Bruno Barticciotto y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Gimnasia (Mendoza): César Rigamonti; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Juan Franco; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Valentino Simoni y Agustín Modica.

DT: Ariel Broggi.

19.45: Huracán - Sarmiento (Zona B)

El otro duelo de las 19.45 será en el marco de la Zona B: Huracán recibirá a Sarmiento de Junín. El partido en el estadio Tomás Ducó se disputará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Globo suma cinco puntos y llega entonado luego de vencer a San Lorenzo en el clásico por 1-0. El Verde, por su parte, venció a Atlético Tucumán por 2-1 y así llegó a las seis unidades, con las que está en puestos de clasificación.

Entre las probables formaciones destacan las presencias del federalense Fabio Pereyra y el concordiense Eric Ramírez en el Globo.

-Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel.

DT: Facundo Sava.

22: Atlético Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

En el estadio Monumental José Fierro se jugará uno de los dos encuentros que comenzará a las 22. Atlético Tucumán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la Zona B. Este partido será arbitrado por Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Laura Fortunato. La transmisión será de ESPN premium.

El Decano viene de perder por 2-1 ante Sarmiento de Junín y acumula apenas dos puntos, acercándose a la lucha por el descenso. Estudiantes, por su parte, es el colista del grupo y viene de perder por 1-0 como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la previa del encuentro se presume la titularidad del gualeguaychuense Renzo Tesuri con la camiseta del Decano. Además estarían los ex Patronato Gabriel Compagnucci en Atlético Tucumán y Sergio Ojeda en el León del Imperio.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Gabriel Compagnucci; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz; Alexis Segovia, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.



Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané; Francisco Romero, Tomás González y Mateo Bajamich.

DT: Iván Delfino.

22: Independiente Rivadavia - Belgrano (Zona B)

También por la Zona B y desde las 22, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Belgrano de Córdoba. El duelo se disputará en el estadio Bautista Gargantini y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión será de TNT Sports.

La Lepra ganó sus cuatro partidos del torneo -el último por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto- y llegó con puntaje perfecto en la cima de la Zona B. El Pirata, por su parte, venció a Banfield por 1-0 en su última presentación y suma ocho puntos, con los que está tercero.

En la previa del encuentro se presume la titularidad del entrerriano Leonardo morales con la camiseta del Celeste.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

Fuentes: Crónica, La Voz, Olé, Los Primeros y Mendoza Post.