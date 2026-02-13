Trump aseguró que viajará a Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

En tanto, el presidente estadounidense dijo que Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país caribeño

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de realizar una visita oficial a Venezuela, aunque precisó que aún no se ha definido la fecha. “Visitaré Venezuela”, declaró en la Casa Blanca ante preguntas de la prensa, y agregó: “No lo hemos decidido”.

En tanto, Trump dijo que Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, desplazando a Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense ejecutada el tres de enero, que resultó en la captura del antiguo mandatario y su esposa.

Trump explicó: “En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, al responder si su administración reconocería oficialmente a Rodríguez como interlocutora. El mandatario elogió la gestión de la dirigente chavista, afirmando: “Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida”.

El republicano detalló que la relación bilateral se ha fortalecido, especialmente en el ámbito energético. “Tenemos una gran relación con la presidenta de Venezuela, estamos trabajando de manera muy cercano. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras yendo a Venezuela, van a sacar el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela va a recibir una gran parte de ese dinero”, puntualizó.

El Ejecutivo estadounidense ha entregado el mando de la transición política en Venezuela a Rodríguez y mantiene una supervisión directa sobre su gabinete. El acuerdo alcanzado con Caracas permite la reapertura del mercado petrolero venezolano a empresas extranjeras, bajo control estadounidense. “El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, precisó Trump respecto al papel de las refinerías estadounidenses del Golfo de México, clave para procesar el crudo pesado venezolano.

El secretario de Energía, Chris Wright, visitó Venezuela esta semana para reunirse con Rodríguez. En ese contexto, Estados Unidos anunció la emisión de dos licencias generales para cinco multinacionales petroleras con el fin de reanudar de manera plena sus actividades en Venezuela, junto con la autorización para que nuevas empresas firmen contratos bajo supervisión estadounidense. Las compañías beneficiadas por esta medida son Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell. De acuerdo con la notificación, “todas las transacciones” que involucren a estas firmas en el ámbito petrolero venezolano quedan permitidas por la administración estadounidense, al igual que los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas.

El levantamiento parcial de las sanciones, vigentes desde 2019, representa un cambio significativo en la política de Washington hacia el sector energético venezolano, históricamente restringido por un régimen de sanciones que afectaba tanto a la producción como a la exportación de crudo.

La decisión se produce tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses sacaron al exmandatario del país. Tras estos hechos, el gobierno estadounidense comunicó que solo permitiría las exportaciones petroleras de Venezuela bajo su control directo, endureciendo la vigilancia sobre las operaciones energéticas.

Desde diciembre, Estados Unidos mantenía un bloqueo sobre las exportaciones que Venezuela realizaba a través de “buques fantasma”, embarcaciones sometidas a sanciones y utilizadas para evadir las restricciones.

El nuevo gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, accedió rápidamente a entablar negociaciones con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quien asumió la supervisión directa de la situación en Venezuela. Según el comunicado, la cooperación entre ambas administraciones facilitó la apertura del sector petrolero y la entrada de inversión extranjera bajo condiciones reguladas por Washington.

