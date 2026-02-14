Copa Entre Ríos: este sábado comienzan los cuartos de final

La Florida de Chajarí será uno de los elencos que saldrá a la cancha este sábado.

Desde este sábado se pondrán en marcha las series de cuartos de final de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Esto se debe a que se jugará el primero de los encuentros de ida del certamen provincial que ya ingresó en etapa definitoria. Los tres encuentros restantes se disputarán este domingo.

El partido programado para este sábado enfrentará a La Florida de Chajarí y Cultural de Crespo. El encuentro comenzará a las 19.30 en el estadio Nuestra Señora de Itatí perteneciente al conjunto chajariense. El arbitraje estará a cargo del concordiense Darío Sandoval, acompañado por Guido Córdoba y Julio Sylo como jueces asistentes (también de Concordia).

Los encuentros de ida se completarán el domingo en las ciudades de Concepción del Uruguay y Santa Elena.

En la localidad uruguayense habrá dos encuentros, ya que Almagro recibirá a Social y Deportivo San José; mientras que Parque Sur será anfitrión de Juventud Urdinarrain a las 19 y a las 20.30, respectivamente.

El otro partido será entre Camba Cuá de Santa Elena e Independiente de Villa del Rosario y su inicio será a las 17.30.

Cuartos de final (ida) | Copa Entre Ríos

-Sábado 14/2:

19.30: La Florida (Chajarí) - Cultural (Crespo).



-Domingo 15/2:

17.30: Camba Cuá (Santa Elena) - Independiente (Villa del Rosario).

19: Almagro (Concepción del Uruguay) - Social y Deportivo San José.

20.30: Parque Sur (Concepción del Uruguay) - Juventud Urdinarrain.