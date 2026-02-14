Hinchas despidieron al plantel de Juventud Unida con un banderazo

Juventud Unida partió a Santiago del Estero con el apoyo de su público.

Fe e ilusión. Eso unió a los hinchas del Club Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú que se acercaron a la sede de la institución para despedir al plantel de fútbol con un banderazo antes de la final por el ascenso en el Torneo Federal Regional Amateur.

Entre cánticos, banderas y aliento, los jugadores del Decano gualeguaychuense recibieron la energía necesaria para afrontar la última instancia del torneo regional. Los jugadores fueron parte de los cánticos, acercándose al público y coreando las canciones de la institución antes de subirse al colectivo.

El Juve llegó luego de sufrir en Rafaela: la caída por 1-0 ante Ben Hur no impidió el avance de los entrerrianos, que en la ida vencieron por 3-1 y cerraron un global de 3-2.

El equipo Albiceleste está ahora a un paso de volver al Torneo Federal A, del que descendió hace casi cuatro años. El 8 de octubre de 2022, Juventud perdió ante Atlético Paraná por 2-0 y perdió la categoría luego de estar en el profesionalismo durante casi 10 años, incluyendo un paso destacado por la Primera Nacional.

Una vez dentro del colectivo, el plantel de Juventud Unida comenzó su viaje hacia Santiago del Estero, en donde este domingo enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

El partido se llevará a cabo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione perteneciente a Mitre. Su inicio será a las 18 y contará con el arbitraje de Matías Billone Carpio; acompañado por los asistentes Emanuel Serale y Matías González. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.