Argentina perdió con Italia y se despidió del Mundial de Filipinas

Luciano Vicentín fue el goleador del seleccionado argentino en el duelo ante Italia.

Este domingo por la madrugada de Argentina, la selección de vóley masculino enfrentó a Italia por los octavos de final del Mundial de Vóley 2025. El partido se disputó en la arena SM Mall of Asia de la ciudad de Pasay, en Filipinas y contó con el arbitraje del eslovaco Juraj Mokry y el turco Ozan Çagi Sarikaya.

El equipo argentino no pudo con su rival europeo: fue derrota por 3-0 con parciales de 25/23, 25/20 y 25/22 en un duelo en el que Argentina no pudo quebrar en ningún momento al campeón mundial vigente. El encuentro duró una hora y 23 minutos, tiempo suficiente para que los italianos se metan en cuartos de final.

El goleador argentino fue el paranaense Luciano Vicentín, que aportó 15 de los 65 puntos anotados por Argentina. En Italia se destacó Alessandro Michieletto, que también aportó 15 unidades para la victoria de su equipo.

De esta manera, Argentina se retira del torneo con tres victorias y una derrota, mientras que el seleccionado italiano avanzó a los cuartos de final, en los que enfrentará al ganador del duelo entre Bélgica y Finlandia.

-SÍNTESIS-

Argentina 0-3 Italia.



Parciales: 23/25, 25/20 y 25/22.



Formaciones:

Argentina: Luciano Palonsky, Bruno Loser, Pablo Kukartsev, Luciano Vicentín, Joaquín Gallego y Luciano de Cecco. Líbero: Santiago Danani.

DT: Marcelo Méndez.



Italia: Simone Gianelli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Yuri Romanó, Mattia Bottolo, Giovannimaria Gargiulo. Líbero: Fabio Balaso.

DT: Ferdinando De Giorgi.



Ingresaron:

-En Argentina: Manuel Armoa Morel, Matías Giraudo, Matías Sánchez Pages, Germán Gómez.



-En Italia: Francesco Sani.



Árbitros: Juraj Mokry - Ozan Çagi Sarikaya.



Estadio: SM Mall of Asia, Pasay (Filipinas).