“Estoy súper feliz de haber vuelto a la Liga Argentina”, expresó Agustín Carnovale

El alero Agustín Carnovale tuvo su estreno con Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y se mostró “súper feliz” de haber vuelto a la Liga Argentina de Básquetbol. El exSionista y Echagüe, que debutó el pasado miércoles en la derrota con Deportivo Viedma (82 a 76, en tiempo suplementario) en la Conferencia Sur, expresó sus sensaciones en la antesala del duelo con Racing.

"La verdad que súper feliz de haber vuelto a La Liga Argentina, estuve los dos últimos años jugando la Liga Federal que es una competencia muy dura; con mucho juego físico y no tanto básquet. Extrañaba esto de competir un poco más leal, hablar con los árbitros y rivales. Tendré que seguir con mi puesta a punto pero estoy tranquilo y con muchas expectativas", señaló

Acerca de su estreno con el Rojo, Carnovale expresó: "El balance del primer partido es altamente positivo. Hace poco que estamos trabajando con Seba (Amato) y creo que hicimos un buen partido. Ellos tenían más experiencia y jerarquía, nosotros mostramos lo nuestro y creo que nos faltó cerrarlo un poco mejor".

Por último, Carnovale se refirió a su papel dentro de un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes. "Hoy en día estoy con otro rol, esto de hablar con los jugadores tanto individual como colectivamente. Es algo que siento y sé que tengo esa responsabilidad. Es algo que me gusta, estoy preparado, estoy haciendo el curso de entrenador en el Nivel II y todas estas cosas me permiten despegarme un poco del lado de jugador. Es un desafío lindo y espero hacerlo lo mejor posible", sentenció.

Foto y fuente: Prensa Rocamora