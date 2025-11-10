El libro “Los pasos de Teresa”, de Inés Ghiggi se presentará en Concepción del Uruguay

En el marco de La Noche de los Museos, este viernes 14 de noviembre a las 20, se presentará en Concepción del Uruguay el libro “Los pasos de Teresa”, escrito por Inés Ghiggi. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del histórico Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, con entrada libre y gratuita.

La obra propone un formato singular: una biografía teatral que recupera la vida y legado de Teresa Ratto, la primera bachiller argentina y primera médica entrerriana. A través de una escritura que combina rigor histórico y sensibilidad artística, Ghiggi reconstruye los pasos de una mujer pionera que abrió caminos en la ciencia, la educación y la sociedad de su tiempo.

Durante la presentación se desarrollará un conversatorio entre la autora y los licenciados Virginia Civetta y Carlos Ratto, quienes dialogarán sobre la construcción del relato, el legado de Teresa y la importancia de mantener viva su memoria.

La actividad incluirá además escenas de teatro leído e interpretado, protagonizadas por Inés Ghiggi, Jorge Calcina, Ali Martino Granada y Virginia Rodríguez, en una puesta que entrelaza palabra, historia y emoción.

Organizada por el Centro Cultural Urquiza, la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, esta propuesta invita a redescubrir la historia local a través del arte y la palabra, rindiendo homenaje a una figura fundamental de la educación y la medicina entrerriana.