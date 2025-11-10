Fútbol: cuatro nuevas bajas y otra alta tuvo la selección argentina para enfrentar a Angola

El entrenador sufrió modificaciones en el plantel y tendrá un grupo reducido para el amistoso.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, desafectó a cuatro jugadores y convocó a otro con miras al amistoso del viernes ante Angola en Luanda. Se trata de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes quedaron al margen de la citación. Además, el DT citó a Emiliano Buendía.

Según informó la AFA, Fernández padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación. En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

Emiliano Buendía, la novedad en la convocatoria

Tras destacarse en la victoria del domingo del Aston Villa por 4-0 ante el Bournemouth por la undécima fecha de la English Premier League, el futbolista marplatense Emiliano Buendía se sumará a los entrenamientos de la selección argentina en la ciudad española de Alicante.

El jugador, que disputó un solo partido con la camiseta albiceleste en 2022, vuelve a estar convocado en la selección argentina luego de lo que fue su citación en junio para la anteúltima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esta última aparición con los campeones del mundo, el mediocampista estuvo en el banco de suplentes ante Chile en Santiago y se quedó fuera del mismo ante Colombia en Buenos Aires.

El futbolista de 28 años está teniendo un gran inicio de temporada con el Aston Villa, habiendo disputado 14 partidos de 16 posibles, entre English Premier League, EFL Cup y UEFA Europa League. En estos 14 encuentros, marcó cuatro goles, tres en el certamen doméstico y uno en el continental ante el Feyenoord de Países Bajos.

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 horas de la Argentina, en el estadio 11 de noviembre de la capital Luanda, consigna NA.

Primer entrenamiento en Alicante

El seleccionado argentino realizó este lunes su primer entrenamiento en el predio deportivo de La Finca, en Alicante. Allí hubo labores en el gimnasio junto al profesor Juan Martín Tamone y luego pasaron al campo para continuar con un circuito de velocidad y ejercicios técnicos con balón.

Posteriormente se realizaron movimientos tácticos, primero 11 vs 0 y luego, con oposición en espacio reducido. Sobre el final, algunos de los jugadores ensayaron remates de media y larga distancia mientras que los demás realizaron acciones de estiramiento.