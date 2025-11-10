“Contame más”, un homenaje audiovisual a la música de Remo Pignoni

La pianista Aline Soto visitó la casa de Remo Pignoni en familiar, y conversó con sus hijos y con un amigo del compositor.

En el marco del Día de la Tradición Argentina, este lunes 10 de noviembre a las 20, se estrenará el audiovisual documental “Contame más”, disponible en el canal de YouTube de la pianista Aline Soto (@Aline_SiendoMusica).

Este proyecto nace con la intención de acercar y difundir la música folklórica para piano solo a partir de las composiciones del recordado Remo Pignoni (1915-1988), uno de los grandes creadores del folklore argentino instrumental. El documental complementa el álbum musical homónimo de Soto y se construye a partir de una visita a la casa familiar de Pignoni en Rafaela (Santa Fe), donde la pianista comparte un cálido encuentro con sus hijos y un amigo cercano del compositor.

Entre anécdotas, fotografías y recuerdos, el audiovisual invita a redescubrir la obra de Pignoni desde su raíz más humana y sensible, entendiendo que la música —como toda manifestación artística— es también un producto social y cultural que refleja una época, un territorio y una forma de sentir.

“Mi intención es invitarlos a escuchar y conocer más sobre la música de Remo Pignoni, dejándose conmover por las historias que surgen de ella”, expresa Aline Soto, quien impulsa esta producción con una mirada profunda y afectiva.

El estreno podrá verse este lunes 10 de noviembre a las 20, en YouTube (@Aline_SiendoMusica):

Más información y contenidos complementarios en Instagram y Facebook: @Aline_SiendoMusica