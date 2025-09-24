Retenciones 0%: el agro vendió granos por USD 4.200 millones y alcanza al 60% del tope que se fijó el Gobierno

Si bien los registros datan desde el lunes, día en que quedó oficializada la medida en el Boletín Oficial, las mayores declaraciones son de hoy. Fuentes del mercado precisaron que entre lunes y martes se registraron apenas 30.000 toneladas de las 11,4 millones totales, por lo que el grueso se produjo durante este miércoles.

De acuerdo con los números de Agricultura, las DJVE por producto se distribuyen de la siguiente manera: 4.720.086 de toneladas en subproductos de soja; 2.698.740 en soja; 905.110 en aceite de soja; 1.777.100 en trigo pan; 177.981 en aceite de girasol; 952.500 en maíz; 195.300 en cebada forrajera; 21.300 en sorgo; 17.500 en subproductos de girasol y 512 toneladas de harina de trigo.

A su vez, los productores aprovecharon los mejores precios y realizaron importantes ventas en las últimas dos jornadas. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a SIO Granos, entre el martes y miércoles los productores vendieron 1.827.488 toneladas de soja; 228.150 de maíz y 263.977 de trigo. Los datos de hoy todavía no están disponibles, pero se calcula que habrían vendido unas 800.000 toneladas.

El Decreto 682/2025 establece en 0% las retenciones a los principales granos y subproductos hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se anoten ventas al exterior por US$ 7.000 millones, lo que ocurra primero. El anexo al decreto incluye productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, no sólo en granos sino también en gran parte de sus productos agroindustriales, incluyendo harina y pellets de soja y girasol, aceites de soja y girasol, biodiesel, harina de trigo, malta, entre otros. Posteriormente, el Decreto 685/2025 extendió la medida a productos cárnicos.

“Si bien la medida trae alivio a un amplio abanico de productos agroindustriales, se destaca el caso del complejo soja, dado que es la primera vez que la soja y sus subproductos tienen retenciones cero desde marzo del 2002. En este contexto, desde conocida la noticia el lunes, se operaron en total 2,4 millones de toneladas, de las cuales 1,7 millón se operaron el día martes, alcanzando un récord histórico de volumen diario negociado de granos en Argentina. Del total de ventas, el 77% corresponde a soja”, informó la BCR.

A su vez, informó que partiendo de la estimación de exportaciones para la campaña 2024/25 de los principales productos de los tres complejos (trigo, maíz, soja y sus derivados), el volumen total proyectado a despachar al exterior suma 91,6 millones de toneladas, de las cuales 63 millones ya se han vendido, y registrado su respectiva Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) antes del 22 de septiembre.

Si se valúa la mercadería que resta vender al exterior de la campaña 2024/25 al precio FOB de exportación vigente el día viernes, se estima que el valor total del trigo, el maíz, y el poroto, la harina y el aceite de soja que resta vender al exterior para cumplir con el programa exportador estimado para la campaña alcanza US$ 9.770 millones. Pero el tope fijado por el Gobierno para obtener el beneficio de retención 0% es de USD 7.000 millones.

Fuente: Infobae.