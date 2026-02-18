Primera Nacional: Juan Nebbietti será el árbitro para el estreno de Patronato en el Grella

Juan Ignacio Nebbietti, el árbitro designado para el sábado en el Grella.

Juan Ignacio Nebbietti será el árbitro del partido de Patronato ante Gimnasia y Tiro de Salta, que marcará el debut de local del equipo paranaense en esta temporada de la Primera Nacional. Así lo confirmó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la segunda fecha de la Primera Nacional.

Tras el empate con San Martín de Tucumán en La Ciudadela (0-0), el conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello se presentará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el próximo sábado desde las 20.

Nebietti estará acompañado por Pascual Fernández y Martín Saccone (primer y segundo asistente, respectivamente), mientras que Guillermo González será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.

Patronato alcanzó 1 punto tras su visita al Jardín de la República, donde no pudo completar su partido por falta de luz eléctrica. En tanto que el elenco salteño venció a Colegiales 2 a 1, como local, y suma 3 unidades.

Primera Nacional

Fecha 2

Sábado:

17: Acassuso - Racing (Córdoba)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Matías Ansede

17: Almagro - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

17: Nueva Chicago - Tristán Suárez

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

17: Colegiales - Atlanta

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Martín Depósito

19: Deportivo Madryn - Deportivo Morón

Árbitro: Fabricio Llobet

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

19.30: San Martín (San Juan) - Güemes

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: Jorge Etem

20: Ferro - San Miguel

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

20: Patronato - Gimnasia (Salta)

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Guillermo González

20: Quilmes - Midland

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

21: Chaco For Ever - San Telmo

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Alejandro Scheneller

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

Domingo:

17: Almirante Brown - All Boys

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Alejandro Porticelli

17: Chacarita - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Elías Viglione

17: Defensores de Belgrano - Godoy Cruz

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Agustín Flores

18: Central Norte - Colón

Árbitro: Bryan Ferreira

Asistente 1: Javier Viglietti

Asistente 2: Emanuel Serrale

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

18: Ciudad de Bolívar - Los Andes

Árbitro: Matías Billones

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: César Ceballo

19: Temperley-Agropecuario: -

19.30: Mitre - Estudiantes

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Silvestre Enzo

20: Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti