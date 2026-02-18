Primera Nacional: Juan Nebbietti será el árbitro para el estreno de Patronato en el Grella

Juan Ignacio Nebbietti, el árbitro designado para el sábado en el Grella.
Juan Ignacio Nebbietti será el árbitro del partido de Patronato ante Gimnasia y Tiro de Salta, que marcará el debut de local del equipo paranaense en esta temporada de la Primera Nacional. Así lo confirmó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la segunda fecha de la Primera Nacional.
Tras el empate con San Martín de Tucumán en La Ciudadela (0-0), el conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello se presentará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el próximo sábado desde las 20.
Nebietti estará acompañado por Pascual Fernández y Martín Saccone (primer y segundo asistente, respectivamente), mientras que Guillermo González será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.
Patronato alcanzó 1 punto tras su visita al Jardín de la República, donde no pudo completar su partido por falta de luz eléctrica. En tanto que el elenco salteño venció a Colegiales 2 a 1, como local, y suma 3 unidades.
Primera Nacional
Fecha 2
Sábado:
17: Acassuso - Racing (Córdoba)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Matías Ansede
17: Almagro - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
17: Nueva Chicago - Tristán Suárez
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
17: Colegiales - Atlanta
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Martín Depósito
19: Deportivo Madryn - Deportivo Morón
Árbitro: Fabricio Llobet
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
19.30: San Martín (San Juan) - Güemes
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Guido Córdoba
Cuarto árbitro: Jorge Etem
20: Ferro - San Miguel
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
20: Patronato - Gimnasia (Salta)
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Guillermo González
20: Quilmes - Midland
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
21: Chaco For Ever - San Telmo
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Alejandro Scheneller
Asistente 2: Hernán Salado Paz
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
Domingo:
17: Almirante Brown - All Boys
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Alejandro Porticelli
17: Chacarita - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Elías Viglione
17: Defensores de Belgrano - Godoy Cruz
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Agustín Flores
18: Central Norte - Colón
Árbitro: Bryan Ferreira
Asistente 1: Javier Viglietti
Asistente 2: Emanuel Serrale
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
18: Ciudad de Bolívar - Los Andes
Árbitro: Matías Billones
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: César Ceballo
19: Temperley-Agropecuario: -
19.30: Mitre - Estudiantes
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Malvina Schiel
Cuarto árbitro: Silvestre Enzo
20: Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti