Sóftbol: Argentina conoció su recorrido en el Panamericano en Colombia

Argentina conoció su recorrido en el Campeonato Panamericano de sóftbol en Colombia.

Este sábado comenzará a jugarse en Colombia, una nueva edición del Campeonato Panamericano masculino de sóftbol, importante evento que contará con Argentina entre sus principales protagonistas. En las últimas horas se confirmó el fixture de la fase clasificatoria y la Albiceleste, que otra vez contará en su mayoría con jugadores de Paraná, conoció su camino.

El primer día de competencia, Argentina enfrentará a Panamá, al día siguiente chocará con Aruba y cerrará el lunes ante Cuba en busca de la clasificación a la Súper ronda.

Datos del torneo

El Campeonato Panamericano Masculino se jugará en la ciudad de Montería, Colombia, del 21 al 28 de febrero en un certamen clave para el calendario internacional.

Argentina integrará el Grupo A junto a Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico, en un torneo que además otorgará plazas para el Mundial y para los Juegos Panamericanos.

Dentro de la delegación nacional se destaca la presencia de 10 jugadores paranaenses, reafirmando el peso específico que tiene la capital entrerriana en el desarrollo del sóftbol argentino, señala Paraná Deportes.

El plantel cuenta con mayoría de entrerrianos y particularmente paranaenses, ya que 11 de los 16 convocados son de origen Panza Verde: Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

El cuerpo técnico está encabezado por el paranaense José Alberto Guerrinieri como entrenador principal, acompañado por sus coterráneos Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como coaches.

La delegación también contará con Duilio Scialacomo como jefe de equipo y Luciano Benedetti como médico.