Fórmula 1: Colapinto se metió entre los 10 más rápidos en Bahréin

Franco Colapinto se metió entre los 10 más rápidos en las pruebas de pretemporada en Bahréin.

La segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó una señal clara para Franco Colapinto. Tras una mañana complicada, el piloto argentino revirtió el panorama en el turno vespertino, marcó su mejor tiempo desde el inicio de las pruebas con Alpine y terminó octavo en la tabla general, superando con autoridad a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

La jornada no había arrancado sencilla para el pilarense. Durante la tanda matutina, el A526 mostró algunos desajustes que limitaron su rodaje y lo dejaron con pocas vueltas y registros discretos.

Sin embargo, el trabajo fino del equipo técnico dio resultados: ya en la segunda sesión, Colapinto salió a pista con un auto mucho más equilibrado y logró exprimirlo al máximo.

El argentino se ubicó entre los 10 más rápidos del día con 1:35.475, quedando muy cerca del tiempo de Carlos Sainz (Williams). Además, le sacó casi medio segundo de diferencia a Gasly, un dato que no pasa inadvertido dentro del box de Alpine.

Más allá del impacto del resultado comparativo entre pilotos, la jornada dejó conclusiones alentadoras para la escudería. Gasly, que había girado por la mañana, completó 61 vueltas sin inconvenientes y aportó información clave para corregir el comportamiento del auto. Esa base permitió que, por la tarde, Colapinto pudiera avanzar con mayor soltura y mostrar un salto claro de rendimiento.

El francés había cerrado la tanda inicial con un tiempo de 1m35s898, mientras que el argentino logró mejorar sensiblemente ese registro en condiciones similares de pista, confirmando una evolución marcada respecto de la primera semana de pruebas.

El más rápido de la jornada volvió a ser Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese marco, el octavo puesto de Colapinto toma aún más valor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su mejor vuelta desde que comenzó la pretemporada.