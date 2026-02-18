El reverdecer del hockey sobre césped en Ministerio

En Ministerio se volvió a practicar el hockey sobre césped y esperan sumar más jugadoras.

Ministerio se debate siempre entre historias. De amor por la camiseta, de perseverancia, de lucha. Un club querido que debió soportar la pérdida de su cancha en pleno Puerto Nuevo para ser reubicado en calle Ambrosetti (Villa Almendral), viejo terreno comprado por adeptos a la institución según cuentan. Claro que la política hizo lo suyo en su momento y no quedó bien en claro el motivo del cambio de lugar y de quién era el terreno que hoy es del MOP.

En el predio se respira deportes. Un gimnasio, algunos salones, la cancha principal que muchas veces, lamentablemente, fue epicentro de robos de materiales que atentaron con su integridad edilicia, espacios verdes y un polideportivo para que los pibes y pibas hagan deportes.

A veces pasa por ahí Enrique Omar Verón. Un delantero potente que vistió la camiseta del club para luego encauzar su carrera por Colón e Israel. Ángel Escoboué lo dirigió técnicamente tantos años que se pierde en la memoria de uno.

Pero está ahí, cada siesta con el mate en mano. Es un diccionario, la Biblia del club, todo lo sabe. Si no te invita a pasar a la secretaria. Aparecen fotos imborrables de tiempos lindos de la institución. Y las cuentas con lujo de detalle.

El regreso del hockey sobre césped

Mientras la institución está retomando el trabajo de divisiones inferiores y aspira al retorno a Primera cumpliendo en una popular barriada una función social clave, un deporte regresó para quedarse: el hockey sobre césped de primera división (se practicó en otros tiempos y hoy también recibe a mamis hockey).

Rocío Maldacena es voz y bandera de esta movida. Una bandera que sostiene desde el fuerte sentido de la pertenencia a los colores verde y blanco. Maldacena es un apellido ligado al club.

“Mis tíos, hermanos jugaron ahí, somos todos del club, ahora me dio lo que tanto quise”, cuenta feliz.

Sobre el proyecto en sí comenta: “Acá estamos con las chicas entrenando hockey. Somos un conjunto de jugadoras que queríamos probar un club nuevo. Estamos entrenando para seguir jugando en el certamen que veníamos concurriendo el año pasado en el ámbito local en otra institución. Ministerio no tenía hockey de primera división y nos acercamos al club para armar algo. Nos recibieron muy bien y decidimos quedarnos”.

Paso a paso

Hoy aproximadamente son 15 jugadores mayores de 18 años que se sumaron a la entidad y desde marzo se hará cargo de la dirección técnica un conocido del ambiente: Federico Longo (pasó por Capibá y otros). El objetivo es participar en la división Promocional de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped.

Para ello llevan adelante entrenamientos lunes, miércoles y viernes en el predio de calle Ambrosetti, de 15 a 16.30. Cada vez son más chicas y colaboradores. Por el momento para solventar gastos se planean realizar bingos, llevar adelante la cantina del club en partidos por la Liga Paranaense de Fútbol. Deben comprar bochas, por ejemplo, el equipo de arqueras y otros. Gonzalo Ojeda, por ejemplo, donó pecheras y serán sorteadas en una rifa para juntar fondos.

“Tenemos mucho acompañamiento, el club nos da las canchas, el gimnasio cosa que no teníamos en otro club. La idea es meternos en el torneo de la Federación y para ello podamos solucionar el tema de los pases. La mayoría venimos del club Don Bosco, pero empezamos a sumar chicas del barrio y otros lados. La invitación está hecha para jugadoras con o sin experiencia”, agrega Rocío, otra de las jugadoras.

El movimiento femenino siempre estuvo presente en Ministerio. En los ‘70 fueron pioneras en el fútbol femenino. Ahora planifican un gran trabajo en hockey. Creciendo desde el pie. Con raíces firmes y el sentido de pertenencia que se respira por Villa Almendral.

Para aquellas personas interesadas, el movimiento del hockey sobre césped de la entidad lo puede seguir a través de su Instagram: ministerio.hockey.primera.