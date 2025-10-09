El velorio de Miguel Ángel Russo será este jueves en la cancha de Boca.

Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a sus 69 años rodeado de familiares y seres queridos en su hogar, será velado este jueves en La Bombonera, estadio en el que dejó una huella imborrable y un legado eterno como entrenador de Boca.

Entre las 10 y las 22, tanto los fanáticos del Xeneize como el público en general podrán acercarse a Brandsen 805 (Hall Central) para darle el último adiós a una de las grandes leyendas -y personas más queridas- del fútbol argentino.

Además, el velatorio continuará el viernes en un breve lapso, entre las 10 y las 12.

El club, que comunicó la noticia de la muerte de su entrenador con un emotivo mensaje que conmovió a todos, rápidamente también informó el cese de todas las actividades deportivas y culturales y se puso a entera disposición de la familia de Russo.

La decisión del entorno de Miguelo, en consonancia con la predisposición de Boca, fue que este jueves se realice el velorio en La Bombonera para despedir al vanagloriado y admirado entrenador que perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer.

Quienes se acerquen a Brandsen 805 este jueves para el velorio, ya sea hinchas de Boca, allegados o sencillamente quienes quieran honrar y acercar sus ofrendas al DT, tendrán prohibido “tomar fotos o filmar en el lugar para respetar la intimidad de su familia”.