Más de 40 países participan del Festival Internacional de Cine de La Habana

La 46ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en la capital cubana hasta el 14 de diciembre, reúne obras procedentes de 42 países.

El certamen reafirma su compromiso con la identidad cultural latinoamericana y caribeña y registró este año un récord histórico de 2.225 obras inscritas, de las cuales, 222 conforman la selección oficial en competencia, según un informe de Xinhua.

Entre los filmes destacados figuran producciones de México, país invitado de honor, así como de Argentina, Venezuela y Chile, mientras que, además, se exhiben 34 películas cubanas y una sección especial dedicada al cine de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

A pesar de las dificultades económicas que atraviesa Cuba, el público valora los esfuerzos por mantener este festival y la industria cinematográfica nacional, haciendo largas filas estos días para ver las obras en competición.

La estudiante de arte Rachel Noda subraya una de las razones que mantiene vivo al cine cubano: "Es la gran fuerza de los artistas del país y las enormes ganas que tenemos de crear, compartir y vivir nuestro arte. Es eso, precisamente, lo que ha sostenido al festival durante tantos años".

Para la joven creadora el panorama cultural sigue siendo dinámico, y cree que "todavía hay mucho por decir. Cuba no se ha callado, y los artistas tenemos aún mucho que expresar".

El desarrollo de la industria cinematográfica en la isla se vio favorecido por políticas recientes, como la creación de un fondo de fomento y una oficina de atención a la producción.

Estas medidas propiciaron un aumento notable en el número y la diversidad de las producciones que llegan desde distintas regiones del país y poseen nivel suficiente para integrarse en un festival internacional de esta envergadura.

Una de las principales novedades de esta edición es el lanzamiento de MECLA "Isla Abierta", un mercado cinematográfico impulsado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Según los organizadores, esta iniciativa aspira a convertir a La Habana en un puente de cooperación y circulación de contenidos entre América Latina, el Caribe y Eurasia, abriendo rutas de colaboración Este-Oeste y generando oportunidades de inversión.

Fundado el 3 de diciembre de 1979 como heredero de los históricos festivales de Viña del Mar, Mérida y Caracas, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano convoca anualmente concursos de ficción, documental, animación, óperas primas, guiones inéditos y carteles, además de organizar encuentros y seminarios sobre temas culturales y cinematográficos.

Bajo el lema "Rodando cine", esta edición rinde homenaje al centenario de su fundador, el intelectual Alfredo Guevara, quien insistió siempre en la necesidad de integrar y fomentar los movimientos culturales y cinematográficos de América Latina.

