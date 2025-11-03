Agustín Martínez: “Mi primer podio en el TC y en Paraná es súper especial”

Para Agustín Martínez fue un día especial: consiguió su primer podio en el TC, nada menos que ante su gente y en el circuito donde se crio entre boxes junto a su padre, el histórico Omar “Gurí” Martínez. “Es un resultado impensado. Lograr mi primer podio en el TC acá en Paraná es súper especial. Lo intentamos en los relanzamientos y después maneje mirando a los espejos constantemente. Hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo”, fueron las palabras de Martínez

“Lo tenía controlado Agustín (Canapino), así que intentaba presionarlo un poco, pero siempre se mantenía al margen. Fui pensando sin cometer errores, viendo por dónde venía Mariano (Werner) y tratando de cuidar la posición, así que contento con el podio”, expresó emocionado tras la carrera.

El joven piloto de 22 años fue protagonista de los mejores momentos de la carrera. En el relanzamiento después de la segunda neutralización, se animó a atacar a Canapino y corrieron rueda a rueda por varios metros. “Tiré todo. Estuvo muy lindo en los relanzamientos. Intenté por afuera, como también por adentro, pero me midió bien. Estoy contento con todo esto”, reconoció Martínez, quien selló su primer podio en 26 carreras en el TC.