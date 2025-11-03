Básquet: Olimpia terminó con el invicto de Ferro de San Salvador

Olimpia se hizo fuerte y terminó con el andar arrollador de Ferro de San Salvador.

Llegó a su fin la fase regular de la Conferencia 1 y los resultados no solo confirmaron los puestos de los equipos clasificados, sino además confirmó enfrentamientos de playoffs. En este marco, Ciclista derrotó a Sarmiento de Villaguay por 76 a 70 y terminó cuarto en el grupo, por su parte Olimpia venció a Ferro de San Salvador por 83 a 75.

Los partidos del domingo

Ciclista dio un paso vital para sus aspiraciones al superar de visitante a Sarmiento de Villaguay por 76 a 70, lo que le significó terminar en el cuarto lugar y tener ventaja deportiva para la segunda fase.

Tras un primer tiempo que fue dominado, el Verde tuvo carácter en el complemento, metió un parcial de 37 a 23 y se quedó con el triunfo.

Ciclista tuvo dos figuras excluyentes: Enzo Passadore con 27 puntos y Leandro Chorvat Ábalos con 19 tantos y 10 rebotes. En el local, se destacaron Paulo Eckert 17 puntos e Ignacio Retamar 16 unidades y 6 asistencias, da cuenta Paraná Deportes.

Por otra parte, Tras tres cuartos sumamente parejos y equilibrados, Olimpia tuvo una gran labor en la recta final y pudo desnivelar. Metió un parcial de 21 a 14 en los últimos 10 minutos y así no solo consiguió una enorme vitoria, sino además terminó con el invicto de Ferro

En el ganador, Nicolás Agasse totalizó 17 tantos, Nicolás Sánchez aportó 15 y Valentín Sánchez otros 13 puntos. El máximo artillero del partido fue Santiago Challio de la visita con 26 unidades, mientras que Lucas Nieto firmó 15 tantos.

Por último, Sionista no tuvo problemas en superar a Echagüe por un amplio 91 a 48, terminó segundo en la Conferencia 1 y ahora espera por este mismo oponente en playoffs. De principio a fin, la visita fue mucho más que el dueño de casa y rápidamente marcó diferencias.

En el Centro, Arik Levin convirtió 19 puntos y entregó cinco asistencias, mientras que Uriel Lejtman aportó 15 tantos y 5 pases gol. Nicolás Guaita también registró 15 unidades. En Echagüe, Pablo Pastori terminó con 14 puntos.