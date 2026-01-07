“La competencia va a estar linda”, expresó el arquero Iván Cháves

Iván Cháves se recuperó de una larga lesión y peleará por el arco de Patronato para la Primera Nacional.

Una seria lesión provocó el anticipado final de temporada para Iván Cháves. El 15 de junio de 2025 el arquero de Patronato cayó mal luego de capturar un balón en el juego aéreo. Inmediatamente el crespense abandonó el campo de juego promediando el segundo tiempo del cotejo disputado en el estadio Grella ante Los Andes.

El informe médico confirmó, 48 horas después, lo que se temía. El cuidapalos había sufrido una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Días después fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de la capital entrerriana.

Desde ese momento, el golero se planteó llegar a inicios de 2026 entrenando a la par y lo consiguió ya que arrancó la pretemporada con el plantel que encabeza Rubén Forestello. “Desde que me lesioné siempre tuve la meta clara de llegar bien a enero. Cuando terminamos de trabajar en el club a fin de año, trabajé por mi cuenta. Busqué un profesor, pero además empecé a moverme en cancha. Desde que me pasó la lesión, era pensar y tener el objetivo de arrancar la pretemporada junto con mis compañeros para estar de vuelta”, relató.

Enseguida, en declaraciones a Uno Entre Ríos destacó: “Siempre genera un poco de ansiedad comenzar una pretemporada. Están las ganas de volver a hacer lo que a mí me gusta, lo que me dedico. También este año quizás se le suma un poco eso del desafío personal de volver al nivel que tenía antes de sufrir la lesión”, proyectó.

“Ya me siento bien. De hecho, empecé a tirarme, a tener contacto con el balón. Es mucho peloteo, mucho tirarme y levantarme. Será más fácil de esta manera trabajar con mis compañeros”, indicó el crespense.

La pelea por el arco

La lesión de Cháves le abrió las puertas de la titularidad a Alan Sosa. El arquero, que arribó a Patronato desde Tigre, rápidamente se ganó un lugar en el 11 inicial. Sus destacadas actuaciones provocaron que la dirigencia gestionara su continuidad en el plantel.

Las gestiones con el futbolista formado en la cantera de Unión de Santa Fe llegaron a buen puerto. Frente a este escenario Cháves es consciente que corre desde atrás en la pelea por custodiar la valla entrerriana. El desafío lo entusiasma y motiva.

“La competencia va a estar linda. Será un año interesante”, catalogó. “Ahora me toca empezar desde atrás. Lo más importante será sumar al grupo, y obviamente que están esas ganas de jugar. El objetivo personal nunca se aparta de un futbolista”, se sinceró.

Por último, el arquero mencionó cual es el objetivo planteado para la temporada 2026 de la Primera Nacional, que comenzará el 6 de febrero. “El año pasado fue bueno teniendo en cuenta que logramos algo que no veníamos alcanzando. Ahora apuntamos a mejorar lo realizado en 2025. Ese será nuestro principal objetivo. La idea será pelear arriba, clasificar al Reducido y conseguir el pase a la Copa Argentina que el año pasado se nos escapó sobre el final”.

Y cerró: “También buscaremos ser más protagonistas en el reducido y si Dios quiere tal vez nos toque disputar la final”, se ilusionó. “El año recién está comenzando. Trataremos de equiparar y mejorar lo que hicimos en la pasada temporada”, cerró.